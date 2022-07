Tour de France : les rues de Binche noires de monde dès le matin

Petits et grands profitent du passage des caravanes publicitaires avant de pouvoir encourager les coureurs.

Ce n’est un secret pour personne, la sixième étape du Tour de France prend son départ ce jeudi de Binche pour rejoindre Longwy. La Ville de Binche avait donc mis les petits plats dans les grands pour accueillir comme il se doit la Grande Boucle. Les spectateurs du monde entier n’ont d’ailleurs pas attendu le début de la course avant de rejoindre les rues de la Cité des Gilles, vêtue de jaune pour l'occasion.

Dès 9h, les rues de Binche étaient en effet noires de monde. Les visiteurs pouvaient alors profiter des animations sur la Grand-Place ou se rendre dans le village du Tour. "Nous venons d'arriver, nous allons faire un tour sur la Grand-Place avant d'essayer de voir les coureurs dans le paddock. Nous irons ensuite prendre place le long des routes pour encourager les coureurs. J'espère que Van Aert conservera son maillot jaune à l'issue de l'étape", confie Caroline, amatrice du Tour de France.

En plus des animations et de la venue des coureurs, le passage des caravanes publicitaires a permis à l'ambiance d'encore monter d'un cran aux alentours de 10h. "Nous avons eu des saucissons Cochonou", se réjouit Léa, 7 ans. En plus des Cochonou, les autres caravanes défileront jusqu'à la venue des coureurs. L'ambiance devrait alors encore monter d'un cran notamment pour applaudir Wout Van Aert, véritable chouchou du public.

Le départ fictif de cette sixième étape sera donné sur le coup de 12h05. Les coureurs devront ensuite franchir trois cols, deux de 3e catégorie et un de 4e catégorie avant de rejoindre Longwy. L’heure d’arrivée est estimée à 17h15.