L’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu fêtera ses 20 ans en septembre

L’ascenseur géant à bateaux de Strépy-Thieu, sur le Canal du Centre, fêtera ses 20 ans dans le cadre de festivités qui seront organisées les 3 et 4 septembre, annonce la Sofico, société wallonne de financement complémentaire des infrastructures. De nombreuses activités sont annoncées, notamment des visites guidées des coulisses de l’infrastructure, des passages en bateau de l’ascenseur, une exposition permanente retraçant la vie de l’ouvrage, des animations pour les enfants, des stands d’informations…

Le programme sera lancé le vendredi 2 septembre en matinée dans le cadre d’une séance protocolaire. La Sofico et le SPW Mobilité et Infrastructures se sont associés à l’ASBL Voies d’eau du Hainaut et à la Maison du Tourisme du Pays du Centre, Centrissime, pour élaborer le programme des festivités.

La construction de l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu a commencé en 1982. L’ouvrage a été inauguré en 2002. Il permet aux bateaux de franchir, dans deux bacs indépendants, une dénivellation de 73,15 mètres entre le bassin de l’Escaut et un bief de partage vers le bassin de la Meuse. La mise en service de l’ascenseur a marqué la fin du programme de mise au gabarit de 1.350 tonnes des voies navigables belges.