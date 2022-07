La Ville de Braine-le-Comte entre dans la course aux subsides européens pour les Dominicains

De plus en plus de Ville et commune lorgnent sur les subsides européens FEDER. Après La Louvière, Le Roeulx ou encore Soignies, c’est au tour de Braine-le-Comte de rentrer dans la course. Le projet rentré par la Ville concerne la réhabilitation du site des Dominicains en commerces, logements et parkings, le tout pour attirer les touristes dans le cœur du Hainaut. Le coût total de la réhabilitation est estimé à 20 millions d’euros dont 4,5 seraient pris en charge par les subsides du FEDER et le reste le serait par la Ville et grâce à des partenariats avec le privé.

Le montant pris en charge par les subsides comprendrait la création d’un parking souterrain, l'aménagement paysager arboré, la création d’un nouveau parc et de la mise en avant des vieilles pierres. Pour les commerces et logements, un partenariat avec le privé est envisagé.

Cela fait plus de dix ans que des solutions tentent d’être trouvées pour réhabiliter le site qui comprend un ancien couvent, une église devenue salle culturelle, une poste abandonnée, une crèche, un parc et un parking. Bien que la concurrence sera rude puisque seuls neuf millions d’euros sont disponibles pour des projets du cœur du Hainaut, et que celui de Braine en demande déjà la moitié, la Ville possède plusieurs atouts à faire valoir. La Grand-Place située non-loin du site des Dominicains va en effet faire peau neuve totalement. L’attrait touristique de la Ville monterait encore d’un cran avec cette potentielle réhabilitation des Dominicains. Le développement de la mobilité douce est également un argument à faire valoir.

La Ville ainsi que celles de Soignies, Le Roeulx et La Louvière seront fixées sur leur sort à la rentrée. Le SPW analyse pour l’instant la faisabilité des projets et remettra un avis à ce moment-là. Trois possibilités seront alors envisageables : soit le projet est accepté, soit il devra être modifié ou alors il sera tout bonnement refusé. Si la nouvelle est bonne, le projet devra ensuite passer entre les mains du conseil de développement et de la Région wallonne.