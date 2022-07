La Louvière : L’école communale du Bocage retenue pour l’octroi d’un subside pour son extension

Bonne nouvelle pour l’école communale du Bocage à La Louvière, des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles vont permettre son extension. Un budget de 11,2 millions d’euros avaient en effet été débloqué par cette dernière pour réaliser toute une série de travaux de rénovation ou de nouvelles constructions dans les écoles de la région du Centre. L’école communale du Bocage est concernée et devrait recevoir un subside de 290 907 euros pour mettre en place des travaux d’extension.

"Comme expliqué, l'école communale du Bocage recevra un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin d'effectuer des travaux d'extension pour la section maternelle. Le principal objectif est de rester une école de proximité en accueillant les enfants du Centre-Ville", indique la Ville de La Louvière.



Bien que la section maternelle devrait être étendue grâce à ce subside, la fermeture de l'école maternelle de la rue de Belle-Vue n'est pas envisagée à court terme. "A ce stade, plusieurs hypothèses se dégagent. Nous espérons toujours pouvoir créer une maison de la petite enfance, dont l'offre de service serait dédiée aux plus jeunes et proposerait notamment une crèche, des consultations ONE, une école maternelle et un service de garderie", poursuit la Ville de La Louvière. "Un appel à projets avait été lancé il y a quelques années en ce sens et nous ne désespérerons pas de voir ce projet un jour réalisé."

Le regroupement avec l'école communale du Bocage reste une possibilité à long terme mais il est essentiel que les travaux d'extension de l'école communale du Bocage soient réalisés et finalisés avant d'envisager un éventuel regroupement avec l'école de la rue de Belle-Vue.

La question ne devrait donc pas se poser avant plusieurs années. "Notre priorité est d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions en proposant un enseignement de qualité et en gardant des écoles de proximité", conclut la Ville de La Louvière.