Les forains ont pris possession de la Grand-Place de Binche pour la traditionnelle foire d’été

Carrousels, lunapark ou encore pêche aux canards et stands de tir attendent les habitants jusqu’au 17 juillet.

Après un passage remarqué du Tour de France à Binche, la Cité des Gilles a rapidement enlevé le village départ et les autres installations de la Grande Boucle pour faire place à sa traditionnelle foire d’été. Ouvert depuis vendredi dernier, l’événement se tiendra jusqu’au 17 juillet prochain pour le bonheur des petits et des grands.

La Ville de Binche accueille donc une nouvelle fois les forains sur sa Grand-Place pour sa traditionnelle foire d’été. Au programme de l’événement : stands de tir, pêche aux canards ou encore lunapark. De nombreux carrousels sont également de la partie. Les plus gourmands pourront quant à eux profiter des traditionnels croustillons.

Après avoir accueilli le Tour de France et la foire d'été, la Grand-Place de Binche prendra un peu de repos avant d'être à nouveau occupée, le 21 août prochain, à l'occasion de la 18e grande brocante de la fanfare royale "Les chasseurs de Binche". Les réservations d'emplacements peuvent d'ores et déjà se faire auprès des organisateurs. Ils sont joignables par mail à l'adresse : fanfare.chasseurs@gmail.com ou par téléphone au 0456/09.37.25. Il faudra compter 3,5 euros par mètre sans voiture et 4 euros avec voiture. Les réservations prendront fin le 11 août prochain.

Bref la Grand-Place de Binche sera en quelque sorte "the place to be" pendant toutes ces vacances d’été.