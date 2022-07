Les nombreux spectacles d’Août en Eclats de retour à Soignies le 27 août prochain

Depuis 2005, le Centre culturel, en partenariat avec la Ville de Soignies, désireux de développer les activités culturelles destinées à un large public, met en place un événement culturel urbain, d’envergure et rassembleur. C’est ainsi que, depuis plus de 15 ans, le dernier samedi du mois d’août a lieu le festival Août en Eclats dans le centre historique de la ville. Multi-festival gratuit, familial et pluridisciplinaire, il accueille chaque année une vingtaine de spectacles, des installations plastiques, un village créatif et un marché du monde, des associations et des saveurs. Une grande rencontre artistique et populaire en perspective après deux ans d’absence.

La programmation de cette édition 2022 revendique encore un éclectisme assumé où diversité, qualité et découverte sont les fils conducteurs. A côté de grands noms de la scène musicale, l’événement fait aussi la part belle à la découverte dans tous les domaines des arts du spectacle. Cette journée très attendue par des milliers de spectateurs, petits et grands, connaîtra une édition extraordinaire en 2022 pour fêter ces retrouvailles après deux annulations suite au contexte sanitaire.

Les places Verte et Van Zeeland serviront, cette année encore, d'écrin aux 6 scènes d'Août en Eclats et aux nombreux spectacles proposés.

L’affiche 2022 est désormais connue. Côté musique, les visiteurs pourront vivre aux sons de Cali, l’éternel "adolescent" de la chanson française, l’énergie de Babylon Circus, le chanteur-amuseur Sanseverino, le hip-hopulaire R.Can, le rap drôle de James Deano, les envolées pop-rock des Stanfords et d’Aucklane, le duo étonnant Coline et Toitoine, les sonorités électro de Konoba, le rap mélodique et inspiré de Pico, la fanfare punk Kermesz à l’Est et les ambiances irlandaises des Clover Stompers.

Côté circassiens, il y aura du feu, de l’humour, des envolées aériennes, un dragon qui promène, des torches enflammées ou encore une pêche aux histoires avec la Compagnie des Bonimenteurs, la Compagnie des 4 Saisons, la Compagnie du Long Raccourci, la Compagnie Lady Cocktail, la Compagnie Doble Mandoble, Part-à-Fou, le Théâtre du Plantin et les Dudes.

"Participer à Août en Eclats, c'est aussi découvrir les créations artisanales des quatre coins de la planète à travers le marché du monde, s'adonner aux plaisirs gustatifs sur le marché des saveurs et partager l'enthousiasme du secteur associatif présent sur le site", indiquent les organisateurs. "Et puis, comme de coutume, l'événement a lieu à la fin des vacances scolaires où il fait bon de se revoir et d'échanger dans ce lieu magique que constitue le centre historique de Soignies et ses places si agréables à vivre."

De plus, cette année encore, un "village créatif" sera à nouveau mis en place par le Centre d’Expression et de Créativité « Les Ateliers de l’Escalier » qui explorera la thématique de l’art urbain.

Avec la proximité de festivals “mastodontes” qui ont, au gré des années, imposé leur loi financière et contribué à l’explosion des cachets artistiques à coups d’exclusivités territoriales, les organisateurs ont recadré les véritables objectifs du festival. La volonté est aujourd’hui de proposer au public un espace de rencontres et d’échanges, une programmation axée principalement sur la découverte et les coups de coeur avec une exigence de diversité et de qualité tout en offrant un tremplin aux artistes émergents.

Cette seizième édition de l’événement est assurément un très grand cru avec une programmation qui le place désormais hors des sentiers battus. Un véritable projet culturel rassembleur qui fera de Soignies un centre névralgique de la découverte et de la curiosité le dernier samedi d’août.