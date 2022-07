Le Roeulx et Chapelle-lez-Herlaimont se préparent à accueillir l’ultime étape du Tour de Wallonie

Près de 20 équipes World Tour et Continentale seront au départ de la course.

Bien que le Tour de France reste l’événement majeur du cyclisme, le Tour de Wallonie commence aussi à se faire un nom. L’événement sera de retour du 23 au 27 juillet prochain avec près de 20 équipes World Tour et Continentale à son départ. La Ville du Roeulx et la commune de Chapelle-Lez-Herlaimont se préparent d’ailleurs à accueillir respectivement le départ et l’arrivée de l’ultime étape de ce Tour.

La Ville du Roeulx n’en est pas à son coup d’essai en matière d’accueil d’étape du Tour de Wallonie. Depuis 15 ans maintenant, l’épreuve cycliste s’invite dans la Cité Princière tous les trois ans. Pour l’occasion, petits et grands pourront côtoyer certains de leurs coureurs favoris, discuter avec eux et même leur demander des autographes.

"Le Tour de Wallonie prend de plus en plus d'ampleur au fil des années et accueille de nombreuses stars de la discipline comme l'Américain Quinn Simmons", indique la Ville du Roeulx. "Accueillir le départ de l'ultime étape du Tour de Wallonie permettra au public de côtoyer leurs cyclistes préférés comme seul ce sport le permet. L'étape sera intégralement filmée et retransmise sur les chaînes de la RTBF, l'occasion de mettre en lumière l'accueil chaleureux de la Cité Princière."

Qui dit accueil d’épreuve cycliste dit également mesures en matière de mobilité. Que cela soit au Roeulx, ville départ, ou à Chapelle-Lez-Herlaimont, ville d’arrivée, les dispositifs de mobilité seront nombreux.

Au Roeulx, il sera interdit de circuler sur la Grand-Place du mardi 26 juillet à 14h jusqu’au mercredi 16h. Le stationnement sera interdit le mercredi 27 de 8 à 16h dans les rues suivantes : Faubourg de Binche (du 1 au carrefour Rue de la Liberté), rue Saint Jacques, Trieu à la Bergeole, rue de la Victoire, rue du Cargies, rue Neuve, rue d’Houdeng (entre carrefour Trieu jusque fin de voirie), rue Courte (partie brasserie), rue de l’Hôtel de Ville, rue Grande, Impasse du paradis et chaussée de Mons (entre Chemin des Croix et le N°18). Les rues Paul Janson, de la Reine et Emile Vandervelde seront quant à elles interdites au stationnement lors du passage de la course, de midi à 13h30.

Des sens uniques seront également créés pour l’événement. La rue Trou au sable sera ainsi accessible uniquement dans le sens allant de la rue des Croix vers la chaussée de Mons, la rue des Croix sera accessible dans le sens Chaussée de Mons vers la rue du Trou au Sable et la rue du Château Saint Pierre et le Chemin des Croix seront accessibles dans le sens Faubourg de Binche vers la Chaussée de Mons.

Les dispositifs de mobilité seront également nombreux à Chapelle-Lez-Herlaimont. "Les coureurs arriveront de Gouy-lez-Piéton pour traverser Chapelle-lez-Herlaimont par les rues du Castia, des Culots, place Albert Ier, Ferrer, de Claire Fontaine, Wauters, Docteur Briart, Solvay, César de Paepe, de la Hestre et de Trazegnies", indique la commune de Chapelle-lez-Herlaimont. "Pour des raisons de sécurité, le stationnement et la circulation seront interdits sur la totalité du parcours entre 15 et 20h."

L’arrivée se tiendra sur la place de l’Hôtel de Ville aux alentours de 18h. La circulation sera donc complètement fermée dès 6h jusqu’à minuit dans les rues Solvay, Robert, Alphonse Briart, du 8 mai et à l’avenue Lamarche.