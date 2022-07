Des peines de 3, 4 et 6 ans de prison requises pour une extorsion et un vol avec violence à Chapelle-lez-Herlaimont

Le ministère public a requis mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines de 3, 4 et 6 ans de prison contre trois prévenus poursuivis pour extorsion et vol avec violence. Ces faits avaient été commis en trois jours au sein de deux friteries à Chapelle-lez-Herlaimont. Mathias T., Jean-Pierre D. et Steve M. sont en aveux. Le 10 janvier dernier, Steve M. et Mathias T. ont commis une extorsion avec violence au sein d'une première friterie. Le duo est reparti avec le contenu de la caisse, environ 610 euros. "Ce soir-là, Steve m'avait donné des médicaments et m'avait incité à commettre le vol avec lui. J'ai essayé de l'en dissuader sur la route, mais on a été sur place", a expliqué Mathias T.

Le 13 janvier, soit trois jours plus tard, Jean-Pierre D. reconnaît avoir commis un vol avec violence au sein d'un second établissement en compagnie de Steve M. "Il parlait de faire ça, mais moi je ne suis pas quelqu'un de violent. On a commencé à boire et à prendre de la drogue. Je n'étais pas moi-même et il m'a incité à le faire", a confirmé Jean-Pierre D.

Une peine de six ans de prison a été requise par le ministère public contre Steve M., en état de récidive et condamné en 2021 pour vol avec violence à deux ans d'emprisonnement, avec un sursis probatoire de 5 ans. Quatre ans de prison ont été sollicités contre Jean-Pierre D., également en état de récidive et déjà condamné par le passé pour coups et blessures volontaires, harcèlement et rébellion. Une peine de trois ans de prison a été requise contre le troisième prévenu, déjà condamné pour des faits liés aux produits stupéfiants.

Les trois avocats de la défense ont tous plaidé un sursis probatoire pour leur client. Le jugement est attendu pour ce vendredi 15 juillet.