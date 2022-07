Une pléiade d’activités organisées à Soignies pendant les vacances d’été

L’été est synonyme pour beaucoup de vacances. Alors que certains feront le choix de partir aux quatre coins du monde, d’autres préféreront rester sur leur terre natale pour passer leurs vacances. La Ville de Soignies a pensé à ces derniers en mettant en place une pléiade d’activités tout au long de ces vacances d’été.

Les carrières de Soignies en accueilleront d’ailleurs plusieurs. Les enfants auront notamment l’occasion de découvrir le métier de tailleur de pierre ainsi que l’histoire de la pierre. Ils partiront également à la recherche de fossiles, munis de quelques outils. Cette belle découverte sera possible le 22 août prochain. Pour ceux ne souhaitant pas se salir les mains, il sera tout simplement possible de visiter les carrières le 24 août.

Outre les carrières, le château de Louvignies et son exposition de la porcelaine seront également à découvrir le 7 août et le 4 septembre prochains. Des promenades atypiques à dos de cheval de trait sont également organisées tous les derniers dimanches du mois. Pour se restaurer, l’office du tourisme proposera des paniers pique-nique au prix de 20 ou 30 euros les 13 août et 10 septembre. Bières et fromage locaux garniront notamment ces paniers.

Plusieurs applications permettront aussi de découvrir Soignies de façon ludique. L’application Totemus proposera une chasse au trésor à travers l’entité alors que l’application Coddy offrira une véritable exploration urbaine de quatre kilomètres à la découverte du passé moyenâgeux de l’entité.

Les spectacles d’Août en Eclats seront également au programme le samedi 27 août. Des concerts de carillon prendront également place tout au long de l’été. Enfin, la Ville de Soignies sera présente à la foire de Libramont pour faire découvrir aux 200 000 visiteurs les nombreux atouts de l’entité sonégienne.

Bref, il y en aura pour tous les goûts cet été à Soignies où les activités ne manqueront pas.