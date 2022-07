La Louvière : Expositions et animations autour de Pol Bury au programme tout l’été

À l’occasion du Centenaire de Pol Bury, le Centre Daily-Bul & C° consacre une exposition poétique et ludique au plasticien Maxime Van Roy. Une application permettra également de découvrir les balades. Pour les jeunes, ces expositions seront l’occasion de découvrir et expérimenter le cinéma d’animation.

"La Louvière, terre de culture et de musées, invite pendant un an le grand public à venir sillonner la région pour découvrir l'artiste protéiforme et l'homme qui se cachent derrière le grand nom de Pol Bury... POL BURY – 100 ANS, un événement participatif et ludique avec un riche programme tous publics alliant balades à vélo, expos, conférences, ateliers... et bien d'autres surprises", indiquent les organisateurs.

L'expoVariations mobiles de Maxime Van Roy sera l'incontournable et à ne pas manquer cet été. Ce projet prend pour point de départ ce qui rassemble la démarche de Bury et la sienne : l'intérêt pour la mise en mouvement de formes géométriques. Il a choisi de centrer sa recherche sur les différentes sources de mouvement utilisées par Bury.



Maxime Van Roy a créé trois propositions reprenant chacune un principe de mise en mouvement utilisé par Pol Bury dans son travail : un mouvement motorisé, un mouvement hydraulique et un mouvement révélé par la production de sons. Les formes géométriques chères à Bury sont ici transposées dans la pierre bleue du Hainaut, qu'il s'agira de rendre légère, insubmersible mais aussi sonore. Cette exposition prendra place ce week-end.

Autre incontournables, deux balades thématiques à travers La Louvière – toutes deux proposées via des applications gratuites –, sont lancées à l’occasion du Centenaire. La balade de Code mémoire comme la chasse au trésor de Totemus permettront de découvrir le centre-ville de La Louvière, ponctué par deux remarquables fontaines cinétiques de Bury.

Dans le cadre des activités organisées pour le centenaire de l'artiste louviérois, la Ville de La Louvière propose aux 12-15 ans de marcher dans les pas de Pol Bury lors d'une initiation au cinéma d'animation. Cette activité sera animée par Nadège Herrygers, réalisatrice et scénariste louviéroise dont le court-métrage "Mauvaise graine" a récemment été sélectionné par Canal Plus.

Au programme : découverte de la vie de Pol Bury et son œuvre ; inventer une histoire et en faire un scénario qui sera interprété et filmé par les participants. Cette activité organisée en collaboration avec le secteur cinéma de la Province de Hainaut se tiendra du 4 au 8 juillet ainsi que du 1er au 5 août à l'école de la rue des Canadiens à Strépy-Bracquegnies dans le cadre des Centres de vacances.