Les inscriptions pour le 25e concours Miss Soignies Haute Senne sont lancées

Qui succédera à Manon Stassin en tant que Miss Soignies Haute Senne ? La réponse sera dévoilée le 4 mars prochain lors de la 25e édition des élections des Miss Soignies Haute Senne. Les inscriptions viennent quant à elle d’être lancées. Quelques conditions sont à respecter pour faire partie des 12 candidates à concourir pour le titre de Miss Soignies Haute-Senne.

"Pour participer au concours, les filles doivent être âgées entre 17 et 25 ans, habiter l'une des quatre communes de la Haute Senne et être célibataire", annonce Michel Lenvain, organisateur de l'événement. "Elles devront également être libres tous les dimanches matin de janvier à mars pour suivre les répétitions sans impacter leur rythme scolaire. Les élections auront finalement lieu le 4 mars à la salle Calypso de Neufvilles."

La crise sanitaire a impacté considérablement les élections de Miss Soignies Haute Senne. Michel et ses équipes tentent donc de tout reconstruire pour que tout se passe au mieux le 4 mars prochain. "Pour organiser au mieux les élections, six mois sont nécessaires. Pas mal de changements sont survenus avec les partenaires notamment, à cause de la crise sanitaire. On commence donc déjà à mettre tout en œuvre pour que tout se passe bien lors de l'élection", ajoute Michel Lenvain.

En plus de leur titre, les candidates de Miss Soignies Haute Senne auront quelques privilèges mais également quelques obligations. "Tous les week-ends de janvier et février, les candidates iront rendre visite aux partenaires. Une fois élue, la Miss et ses dauphines devront participer à de nombreux événements de la région comme le week-end de Pentecôte et la foire agricole de Soignies ou encore les fêtes de Wallonie", indique Michel Lenvain. "Tout est gratuit pour elles et bénéficieront de la prise en charge de deux chorégraphes."

Plusieurs critères entreront en compte pour être élue Miss Soignies Haute Senne. Une première audition individuelle de 15 minutes par fille aura lieu dans l’après-midi de l’élection. Elles seront alors jugées sur leur aptitude à converser, sur leur culture générale mais également sur leur culture de la Haute Senne. Cette partie comptera pour 50 % des points. Au soir, la partie spectacle comptera également pour 50 % des points. Les membres du jury devront alors attribuer des points aux candidates. Ils seront ensuite comptabilisés pour définir qui remportera le titre de Miss Soignies Haute Senne.

Les candidates souhaitant participer peuvent contacter Michel Lenvain par mail à l'adresse : michel.lenvain@scarlett.be ou par téléphone au 067/33.29.09.