Le 51e tournoi du Tilburck prend place sur la place de Braine-le-Comte toute la semaine

La Grand-Place de Braine-le-Comte est prise d’assaut par les sportifs depuis lundi. Ces derniers s’affrontent en effet dans le traditionnel tournoi de balle pelote qui fête cette année son 51e anniversaire.

"Lors de la dernière semaine du mois de juillet, un tournoi de balle pelote est organisé à Braine-le-Comte. Les 3 maître-mots de cet événement sont : Patrimoine, Sport et Culture. En dehors de cette pratique traditionnelle régionale, la Ville accueille bon nombre d'activités culturelles pour toute la famille", indique la Ville de Braine-le-Comte.

Les premiers matchs du tournoi ont vu s’affronter Kerksken, Acoz et Galmaarden ce lundi 18 juillet. Le lendemain, ce sont Thieulain, Wieze et Mont Gauthier qui ont investi la Grand-Place de Braine-le-Comte. Ce mercredi, les équipes de Isières, Ogy et Grimminge s’affronteront avant un repos forcé à l’occasion de la fête nationale. Les éliminatoires se termineront vendredi par l’affrontement entre Baasrode, Maubeuge et Hamme Zogge.

La grande finale aura ensuite lieu ce samedi 23 juillet. Les personnes souhaitant participer quelque peu à l’événement en allant applaudir les participants devront débourser la somme de 7 euros. L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans.