Préservation des Récollets à Binche: l'AWAP en première ligne?

U.P.

L'Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP), exploratrice dans le lourd dossier de l'ancienne église des Récollets? C'est en tout cas ce que plaide François Desquesnes. Le député sonégien, chef de groupe des Engagés au parlement wallon, souhaiterait que la Région wallonne, via son agence du patrimoine, prenne les choses en main dans le dossier de la préservation de l'édifice.

Pour rappel, la toiture de l'ex-église a été incendiée le 10 juin dernier. Dans la foulée, la Ville de Binche avait pris un arrêté de démolition, estimant sur base d'un rapport que l'incendie avait mis en péril la stabilité de l'édifice et que la sécurité publique n'était plus assurée. Le bâtiment étant classé, la ministre du Patrimoine Valérie Glatigny devait remettre un avis sur l'arrêté binchois. Qu'elle cassa sur base d'autres expertises, estimant que des mesures conservatoires pouvaient être prises pour garantir la stabilité du bâtiment et la sécurité publique, à un coût pas si éloigné pour la Ville que celui d'une démolition.

Reste à voir qui se chargera d'assurer les travaux, dont la pose d'une nouvelle toiture protégeant l'édifice des intempéries.

"Si la Wallonie est prête à financer 50% des coûts totaux (estimés 300.000 euros), la ministre a indiqué que, du côté de la Ville, il y avait des réticences juridiques à mettre en œuvre ces mesures de protection puisque la commune n’est pas propriétaire du bâtiment"

, rappelle le député, qui estime que la question doit être réglée au plus vite :

"la couverture du bâtiment ne peut pas tomber dans un jeu de ping-pong entre le propriétaire, la Ville de Binche et la Région wallonne!"



L'AWAP exploratrice

Et d'estimer que la Région doit prendre les choses en mains : "l'Agence wallonne du Patrimoine (AWAP) serait mandatée pour définir le potentiel de réaffectation du bien, prendre les contacts utiles avec les acteurs du dossier (propriétaire, ville, Commission régionale des Monuments, sites et Fouilles) et identifier des scénarios d'avenir pour le bâtiment."

Ce qui ne sera pas une partie de plaisir. Mais le député veut y croire et cite en exemple quelques réaffectations réussies de bâtiments classés: la Maison espagnole à Soignies transformée en logements, la Chapelle des Visitandines à Mons en musée et bibliothèque, l’église de Genly en marché couvert ou encore l’ancienne église des Jésuites de Marche-en-Famenne transformée en hôtel...

"Avec de la créativité et en rassemblant les acteurs intéressés, on pourrait transformer cet incendie en opportunité de rebond pour la ville de Binche", qui annonce le dépôt d'une motion au Parlement de Wallonie afin que la ministre wallonne du Patrimoine donne à l'AWAP une mission exploratoire de réaffectation de l'ancienne église des Récollets.