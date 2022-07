U.P.

L'Etat fédéral doit plus de 340 000 € à la Commune de Seneffe

C'est une victoire judiciaire qui devrait permettre de limiter quelques pertes budgétaires à la commune de Seneffe. Le 22 juin dernier, le tribunal de première instance de Mons a condamné le SPF Finances à verser à la commune 344.528,98 € en compensation d'un dommage évalué à 478.218,83 €. Plusieurs entreprises établies à Seneffe réclamaient des intérêts de retard à la commune suite au paiement, finalement reconnu comme indu par le SPF, de la taxe industrielle compensatoire.

Cette taxe est prélevée par l'administration communale dont le montant est calculé suivant le revenu cadastral. Or, au cours des dernières années, plusieurs entreprises ont sollicité des autorités fédérales une baisse de leur revenu cadastral, consécutive à une diminution d’activité. Si le SPF Finances accorde une révision du revenu cadastral, cela entraîne le remboursement partiel du précompte immobilier et de cette taxe industrielle compensatoire.

Problème: les intérêts courent sur les montants réclamés par les entreprises. Et au plus le SPF tarde à décider, au plus la commune doit rembourser d’intérêts en cas de décision favorable à l’entreprise. Les délais de réponse du fédéral ont conduit la Commune au remboursement d’intérêts qu’elle a jugé déraisonnable, d'où cette action en justice pour laquelle le tribunal lui a, majoritairement, donné raison.

Si les autorités communales ne peuvent pas prévoir ni s'immuniser contre ces demandes, "la Commune de Seneffe a toujours pris soin de provisionner les éventuels dégrèvements de taxes", assurent les instances communales dans un communiqué. Mais la difficulté de prévoir des remboursements de la taxe industrielle compensatoire tient au fait que les firmes n'ont pas l'obligation d'informer la Commune en cas de demande de révision du revenu cadastral auprès du SPF Finances.

Suite à l'intervention des conseils de la Commune en 2020 et 2021, le SPF Finances a communiqué un listing reprenant les réclamations introduites permettant à la Commune d’anticiper et provisionner les éventuelles sommes à dégrever. Depuis, la Commune échange avec le SPW, qui a repris les compétences liées au précompte immobilier, afin d’obtenir un listing actualisé.

A noter que dans le cadre de l'action en justice de la Commune de Seneffe, la prudence reste de mise: l’État fédéral dispose d’un délai pour introduire un recours en appel.