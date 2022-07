Seneffe : Une nouvelle partie du site de BASF soumise à une enquête publique pour être reconnue comme SAR

Le réaménagement du site de BASF se poursuit. Une nouvelle partie du site dit "raffinerie Chevron" est en effet soumise à une enquête publique jusqu’au 31 août prochain. L’objectif est de reconnaître le terrain comme un SAR (Site à Réaménager) afin qu’il puisse recevoir des subsides pour son réaménagement.

"Une enquête publique pour une autre partie du site avait déjà eu lieu en avril et mai derniers en vue de dépolluer les sols et réhabiliter le site", indique Bénédicte Poll, bourgmestre de Seneffe. "Il s'agissait alors d'un partenariat public-privé entre l'intercommunale IDEA, Wanty et Ecoterre. Les résultats de l'enquête publique ont désormais été transmis à la Région wallonne. Des activités commerciales devraient à terme y prendre place. Les premières parcelles devraient être disponibles d'ici 4-5 ans. La fin de la réhabilitation est quant à elle prévue dans 15 ans."

Alors que cette première enquête publique concernaient une surface de 60 hectares, c’est désormais au tour d’une autre parcelle de se voir reconnaître comme site destiné à être réaménagé. Les citoyens auront jusqu’au 31 août pour émettre leurs éventuels avis.