Incendie au Roeulx : les amis des victimes lancent un appel aux dons

Les frais s’élèvent déjà à plus de 13 500 euros pour les enfants des victimes.

Un terrible drame a frappé Ville-sur-Haine la semaine dernière où une famille de cinq personnes a perdu la vie suite à l’incendie de leur maison. Alors que la solidarité a vite pris place dans le quartier de la rue des Fours à Chaux, la famille des cinq victimes a une nouvelle fois besoin d’aide. En plus de leur peine affective, elle doit en effet faire face à toute une série de frais à prendre en charge. Un appel aux dons a donc été lancé.

"Suite à l'incendie survenu dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 juillet, Alison et Jordan ont perdu l'ensemble des membres de leur famille à savoir : leur maman, Alexandra, et son compagnon Didier, leurs grands-parents, Suzanne et Pierre, ainsi que leur petit frère, Yaël. Suite à ce drame, les amis proches de la famille lancent un appel aux dons pour les aider à faire face aux coûts financiers de ce désastre. A l'heure actuelle, les frais s'élèvent déjà à 13.500 euros", peut-on lire sur un groupe d'entraide mis en place sur les réseaux sociaux.

Les personnes souhaitant venir en aide à la famille des victimes peuvent donc faire un don sur le compte d’Alison Van Cappellen : BE10 0633 8624 1204. Après l’incroyable élan de solidarité, né dans le quartier pour tenter de secourir les victimes, un ultime soutien est donc nécessaire pour la famille des victimes qui ont tout perdu dans ce drame.

Les funérailles se tiendront quant à elles, cette après-midi, afin de rendre un dernier hommage aux cinq victimes de ce drame.