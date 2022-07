Les citoyens consultés pour redessiner la place de Leval

Aujourd'hui, la place de Leval est une vaste étendue de bitume, avec quelques arbres, essentiellement dédiée au stationnement. Demain, elle deviendra un espace plus vert. C'est en tout cas la volonté de la Ville de Binche, qui a décroché un subside wallon de 756 800 € pour déminéraliser la place et créer un espace vert. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'adaptation au réchauffement climatique, visant à créer des poches de fraîcheur en milieu urbain.

Mais avant de dévoiler un quelconque projet, la Ville de Binche veut d'abord consulter les premiers concernés, à savoir les Levallois. "Ce projet ne pourrait se développer sans les habitants, citoyens et les acteurs locaux, premiers utilisateurs de ces espaces. C'est pourquoi la Ville de Binche lance une démarche de participation citoyenne relative au réaménagement et à l'intégration de la biodiversité au sein de la place", indiquent les autorités communales.

La première étape de cette démarche consiste à soumettre un questionnaire aux habitants avec pour objectif de mieux connaitre leurs ressentis, besoins et attentes relatifs à cet espace public. Investissement nécessaire: cinq à dix minutes de temps libre.Il est notamment demandé comment on perçoit l'espace, comment on souhaiterait le voir évoluer, etc.



Le projet de requalification de la place de Leval est un des 17 projets de nouveaux espaces verts soutenus par la Région wallonne au travers de son plan de relance et son axe "soutenabilité environnementale". Le budget total consacré à ces projets est de 12,1 millions d'euros. Trois communes de la région du Centre ont eu un projet retenu: Braine-le-Comte, qui va réhabiliter un terrain vague, Soignies, qui va verduriser l'ancien parking du Delhaize en centre-ville, et Binche.