Manage : Un appel à témoins lancé pour retrouver l’agresseur de Julia Giboux, 101 ans

Un terrible drame est survenu le 29 juin dernier à Manage où Julia Giboux, une dame âgée de 101 ans, a été victime d’un vol avec violence. Alors qu’elle était paisiblement assise dans son salon, un individu, armé, est rentré dans son domicile. Il lui a alors demandé de lui donner son argent. Cette dernière a alors rétorqué qu’elle n’en avait pas. Une réponse qui n’a pas plus au voleur qui a alors mis un coup de pied à la victime. Emmenée à l’hôpital, la victime n'avait pas survécu à ses blessures.

Alors que toute une ville est encore sous le choc de ce terrible drame, la police fédérale tente de faire la lumière sur ce vol avec violence. Elle lance, en ce sens, un appel à témoins pour tenter de mettre la main sur l’auteur des faits.

"L'auteur a la peau blanche et est âgé d'une trentaine d'années. Il mesure entre 1m70 et 1m75 et est de corpulence normale. Il portait un pull noir à manches longues et un masque buccal noir avec un dessin représentant des grandes dents", indique la police fédérale. "Le jour de l'agression, une remise de diplômes CEB se tenait à l'école communale fondamentale située rue Delval. Les enquêteurs demandent aux parents et aux personnes qui auraient vu l'auteur le mercredi 29 juin entre 15h30 et 17h00 dans l'avenue de Scailmont ou à proximité du lieu des faits ou qui auraient des informations sur ce fait de se manifester après des services de police."

Les personnes en possession d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs peuvent les joindre par mail à l'adresse : avisderecherche@police.belgium.eu ou par téléphone au 0800/30.300.