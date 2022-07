La Ville de Braine-le-Comte va mettre à l’honneur ses talents connus et méconnus

De nombreuses personnes œuvrent dans l’ombre pour faire bouger leur commune. La Ville de Braine-le-Comte n’y fait pas exception et regorge également de talents connus et méconnus du grand public. Par leurs actions, aussi petites qu'elles puissent paraître, ils contribuent à améliorer le cadre de vie des Brainoises et Brainois, à consolider une identité collective et à porter haut et fort les couleurs de leur cité. La Ville de Braine-le-Comte, en collaboration avec le Centre culturel, la RCA Braine Ô Sports et l’Agence de Développement local, a réfléchi à l’opportunité de pouvoir mettre en avant et remercier comme il se doit ces acteurs de l’entité qui agissent pour la collectivité.

La toute première cérémonie de remise de prix des talents brainois se tiendra en ce sens le 30 septembre prochain, à l'occasion de la soirée d'accueil des nouveaux habitants. "Dès aujourd'hui, et jusqu'au 25 août à minuit, les citoyens de Braine-le-Comte sont donc invités à nous remettre les candidatures de ceux qui, selon eux, méritent d'être mis en avant lors de cette cérémonie", indique la Ville de Braine-le-Comte. "Citoyen seul, groupe de citoyens, petit indépendant, commerce, coopérative, association, sportif individuel, club de sport, artiste... Tout le monde peut prétendre au titre."

Pour faciliter le classement des candidatures reçues, cinq catégories principales ont tout de même été prédéterminées. Citoyenneté, culture, économie locale, environnement et sport constituent ainsi les critères de sélection.

Les habitants sont donc invités à inscrire leurs candidats via le formulaire consacré à cet effet, entre ce lundi 25 juillet et le vendredi 26 août à minuit. La candidature doit à chaque fois être appuyée par trois citoyens résidant sur l’entité. Deux possibilités existent pour transmettre une candidature. Il est possible de compléter un formulaire en ligne sur le site de la commune mais également de télécharger un PDF à renvoyer par mail ou par voie postale.

À partir du 26 août, un comité de sélection analysera chacune des candidatures reçues pour vérifier leur recevabilité et éventuellement reclasser les candidats dans les bonnes catégories. Ensuite, un jury composé de personnalités externes sélectionnera les lauréats. L’ensemble des nominés retenus seront invités à participer à la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 30 septembre prochain.