Tour de Wallonie : des perturbations à prévoir dans la région du Centre ce mercredi

Il n’y en a que pour le cyclisme dans la région du Centre cet été. Après le passage du Tour de France à Binche, c’est au tour du Tour de Wallonie d’être de passage dans la région. La dernière étape, prévue ce mercredi, partira en effet du Roeulx pour rejoindre Chapelle-lez-Herlaimont. Les dispositifs seront donc nombreux dans ces deux villes pour accueillir au mieux le départ et l’arrivée de l’étape mais elles ne seront pas les seules à prendre leurs dispositions. De nombreuses autres communes du Centre seront également traversées et devront donc quelque peu s'adapter.

Au Roeulx, il sera interdit de circuler sur la Grand-Place du mardi 26 juillet à 14h jusqu’au mercredi 16h. Le stationnement sera interdit le mercredi 27 de 8 à 16h dans les rues suivantes : Faubourg de Binche (du 1 au carrefour Rue de la Liberté), rue Saint Jacques, Trieu à la Bergeole, rue de la Victoire, rue du Cargies, rue Neuve, rue d’Houdeng (entre carrefour Trieu jusque fin de voirie), rue Courte (partie brasserie), rue de l’Hôtel de Ville, rue Grande, Impasse du paradis et chaussée de Mons (entre Chemin des Croix et le N°18). Les rues Paul Janson, de la Reine et Emile Vandervelde seront quant à elles interdites au stationnement lors du passage de la course, de midi à 13h30.

Des sens uniques seront également créés pour l’événement. La rue Trou au sable sera ainsi accessible uniquement dans le sens allant de la rue des Croix vers la chaussée de Mons, la rue des Croix sera accessible dans le sens Chaussée de Mons vers la rue du Trou au Sable et la rue du Château Saint Pierre et le Chemin des Croix seront accessibles dans le sens Faubourg de Binche vers la Chaussée de Mons.

Les dispositifs de mobilité seront également nombreux à Chapelle-Lez-Herlaimont. "Les coureurs arriveront de Gouy-lez-Piéton pour traverser Chapelle-lez-Herlaimont par les rues du Castia, des Culots, place Albert Ier, Ferrer, de Claire Fontaine, Wauters, Docteur Briart, Solvay, César de Paepe, de la Hestre et de Trazegnies", indique la commune de Chapelle-lez-Herlaimont. "Pour des raisons de sécurité, le stationnement et la circulation seront interdits sur la totalité du parcours entre 15 et 20h."

L’arrivée se tiendra sur la place de l’Hôtel de Ville aux alentours de 18h. La circulation sera donc complètement fermée dès 6h jusqu’à minuit dans les rues Solvay, Robert, Alphonse Briart, du 8 mai et à l’avenue Lamarche.

Ecaussinnes et Soignies feront partie des communes traversées par la course. Les coureurs emprunteront la RN57, en provenance de Soignies, ainsi que les rues Restaumont, Formahon, Jules Blondeau, Belle-Tête, Bel Air, Ernest Martel, de la Haie, d’Henripont, de la Follie, Triboureau et la route Baccara pour se diriger vers Ronquières. Afin de permettre le passage en toute sécurité des cyclistes, le stationnement sera interdit en voirie de 12 à 15h30 aux endroits précités.

Du côté de Braine-le-Comte, l’arrivée des cyclistes est prévue pour 14h40 depuis la rue Baccara à Ronquières. Ils rejoindront ensuite Hennuyères, la Drève du Long Jour, la rue du Bois et la N280 vers Ittre.