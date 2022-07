Trois rendez-vous théâtraux en plein air vont prendre place à Hennuyères en cette fin de semaine

Pas moins de 10 spectacles seront à découvrir ce jeudi, vendredi et dimanche.

Les amoureux de culture se retrouveront à Hennuyères ce jeudi, vendredi et dimanche à l’occasion de rendez-vous théâtraux un peu spéciaux. Le centre culturel de Braine-le-Comte organisera en effet des séances en plein air à la ferme du Planois. Ce jeudi ce ne sera autre que le théâtre des Galeries avec "Musée Haut, musée Bas", qui sera à l’affiche. Le lendemain, un air de Paris s’emparera d’Hennuyères grâce au spectacle "Notre-Dame de Paris" par Eric De Staercke. La programmation se clôturera dimanche avec une multitude d’arts de rue familiaux "Du Coq à l’âne".

Pour le premier spectacle, Musée Haut, musée Bas, Jean-Michel Ribes, de multiples faces cachées de l’univers muséale seront à découvrir. Les spectateurs pourront ainsi en apprendre plus sur la vie secrète des œuvres d’art, la journée des guides ou encore le terrible sacerdoce des gardiens. Une sorte de "Nuit au musée" remaniée à la façon théâtrale de Jean-Michel Ribes. L’ouverture des portes se tiendra à 19h. Le prix d’entrée est fixé à 20 euros.

Le lendemain, c’est un grand classique de Victor Hugo qui sera revisité par Eric De Staercke. Ceux qui croient connaître le chef d’œuvre qu’est Notre-Dame de Paris seront surpris de découvrir l’histoire d’une autre manière. Un peu plus d’une heure de spectacle garantiront de grands moments de rire à n’en pas douter. L’ouverture des portes se tiendra également à 19h. Le tarif d’entrée s’élève à 15 euros pour les adules et 10 pour les moins de 25 ans.

Pas moins de sept spectacles clôtureront les séances en plein air ce dimanche lors de l’événement "Du coq à l’âne" qui mettra à l’honneur toute une série de spectacles de rue. Cirque acrobatique, jonglerie, théâtre gestuel, arts circassiens ou encore théâtre de rue seront au rendez-vous. Le programme de la journée débutera dès 11 h par le théâtre Magnetic "Et les 7 nains". Il se clôturera à 16 h par Cochon-Cochon. La programmation complète est à découvrir sur le site du centre culturel de Braine-le-Comte. Le prix d’entrée s’élèvera cette fois-ci à 10 euros pour les adultes, 5 pour les moins de 25 ans et l’entrée sera gratuite pour les moins de six ans.