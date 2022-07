La Louvière Plage de retour sous sa forme traditionnelle depuis ce jeudi

Animations gratuites, activités foraines et concerts seront notamment au rendez-vous.

Plus besoin de rejoindre la mer du Nord pour profiter du sable chaud ! L’édition 2022 de La Louvière Plage vient en effet de débuter dans la Cité des Loups. Jusqu’au 21 août prochain, les habitants pourront profiter des transats, des foodtrucks, des bars ainsi que des multiples activités qui seront organisées tout au long de l’événement. Des concerts et des DJs sets se chargeront de mettre l’ambiance.

"Nous pouvons enfin réorganiser cet événement traditionnel sous sa forme d'avant-covid. La Louvière Plage fait partie des moments conviviaux de l'entité qui permettent également aux citoyens, qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances, de s'évader", indique Antonio Gava, bourgmestre faisant-fonction. "La météo devrait également être au rendez-vous de quoi pouvoir penser enfin sereinement aux vacances après deux années perturbées par la crise sanitaire."

©F.D.

Pour cette édition de La Louvière Plage, pas moins de 100 tonnes de sable de mer ont été disposées sur la place Maugrétout. Les commerçants du centre-ville seront présents tout au long de l’événement pour restaurer les visiteurs tout comme les différents foodtrucks et bars à cocktails présents sur place. Une programmation éclectique permettra de satisfaire petits et grands.

En plus des différents forains présents pour l’occasion, des cours collectifs seront proposés par Basic-Fit durant La Louvière Plage. Ils prendront place les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches. Des animations pour enfants seront également au programme. Elles auront lieu le 31 juillet ainsi que les 7, 14, 15 et 21 août. Ateliers de bulles à savon, de sculpture en bois ou encore animation de cirque seront notamment proposés. Pas moins de 14 soirées/concerts se chargeront de mettre l’ambiance lors de l’événement. De nombreux artistes locaux auront ainsi l’occasion de se faire connaître davantage.

©F.D.

"Nous essayons de mettre les groupes et artistes locaux à l'honneur lors de l'événement. Ils n'ont pas toujours l'occasion d'être mis en avant, cet événement fait donc office de belle opportunité pour eux", indique Bruno Meunier, Directeur de l'asbl Gestion Centre-Ville. "Des artistes extérieurs seront aussi au programme pour attirer les visiteurs extérieurs et faire connaître notre ville de La Louvière. Au-delà de la mise en avant les talents locaux, nous proposons de nombreuses animations totalement gratuites pour petits et grands. La petite nouveauté de cette année est l'apparition d'animations le dimanche après-midi pour les enfants. Je tiens à remercier tout le personnel, les différents services de la Ville ainsi que nos partenaires d'être parvenus à mettre en place un événement d'une si grande ampleur en si peu de temps."

Le site de La Louvière Plage est accessible gratuitement tous les jours de 9h à minuit et jusqu’à 1h du matin le vendredi et samedi.

©F.D.

Quid des rendez-vous traditionnels se tenant sur la place Maugrétout ? Durant l’événement, les marchés s’organiseront sur la place Communale les lundis et jeudis. Concernant le stationnement, la place Maugrétout dispose d’un grand parking souterrain. D’autres sont disponibles dans les environs, à moins de cinq minutes à pieds.

L’ensemble des informations et de la programmation sont disponibles sur le site internet de La Louvière Centre-Ville. Les stewards et ouvriers urbains se tiendront également à disposition des visiteurs.