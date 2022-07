L’école communale de Petit-Roeulx-Lez-Nivelles va s’agrandir

Bonne nouvelle pour l’école communale de Petit-Roeulx-Lez-Nivelles, une subvention d’un peu moins de 160 000 euros vient d’être octroyé par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour créer une extension et supprimer les locaux inadaptés. Également candidate aux subsides du Plan de Relance et de Résilience Européen, l’école de Familleureux n’a quant à elle pas été retenue. Le dossier transmis concernait la rénovation de cette dernière.

"Dans le cadre du Plan de Relance et de Résilience Européen (PRR), la commune de Seneffe a l'honneur d'annoncer qu'elle a reçu un courrier provenant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'informant que sa demande de subvention pour l'investissement dans les bâtiments scolaires a été retenue", indique la commune de Seneffe. "La commune a reçu un accord de principe sur une subvention pour l'école de Petit-Roeulx-Les-Nivelles, d'un montant de 157,014,49 euros pour la création d'une extension et la suppression de locaux inadaptés."

Cette annexe sera construite sur un terrain de quelques 5 ares, cédé, comme charge d’urbanisme, par le promoteur d’un projet immobilier sur la place de Petit-Roeulx-Lez-Nivelles. La construction d'un bâtiment annexe à l'école communale de Petit-Roeulx-Lez-Nivelles. Celui-ci servira de salle de réfectoire, salle de gym et salle pour des associations locales et citoyennes, salle de classes, etc. Actuellement, une maison sert d’extension à l’école, cette dernière sera revendue.

Au départ, trois projets ont été proposés pour le Plan de Relance et de Résilience Européen : la construction d’une extension et la rénovation du bâtiment existant pour l’école du Petit-Roeulx-Lez-Nivelles. La rénovation de l’école de Familleureux avait également été avancée. Seul le projet de la construction d’une extension pour l’école commune de Petit-Roeulx-Lez-Nivelles a été retenu pour l’octroi des subsides.