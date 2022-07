Ça s’active en coulisse pour préparer au mieux le Ronquières Festival

J-7 pour le Ronquières Festival ! A une semaine du début de l’événement, les préparatifs vont bon train. Il faut écrire aussi que des milliers de festivaliers vont se retrouver vendredi, samedi et dimanche prochains pour vivre aux sons d’Orelsan, Julien Doré ou encore Louane notamment. Alors que le festival est pratiquement sold-out pour les trois jours, cela s’active en coulisse.

"Tout se passe super bien", se réjouit Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. "Pour cette dixième édition, nous avons professionnalisé la gestion de l'événement. C'est la première année qu'un arrêté du bourgmestre, qui reprend notamment le règlement de police, est mis en place. Beaucoup de réunions sont donc organisées pour la sécurité des festivaliers."

Pour cette année, l'entrée se tiendra uniquement du côté de la rue de Rosemont. Les questions de mobilité reviennent donc également sur la table du bourgmestre de Braine-le-Comte. "Un accès facile pour les services de secours est mis en place. Le seul bémol au niveau de la mobilité se situe au niveau ferroviaire. La SNCB effectue des travaux sur la ligne Braine-le-Comte – Hal ce qui empêche les festivaliers venant de Bruxelles de venir en train. Nous allons donc essayer de les rediriger vers Nivelles. Pour le reste, les navettes reliant la gare au festival seront à nouveau mises en place."

Petite nouveauté cette année, le Ronquières Festival ne s'étendra plus sur deux jours mais bien trois. Les préparatifs en matière d'effectifs policiers se mettent donc également en place en coulisse. "Cette dixième édition sera la plus aboutie. Pour gérer les trois jours de festival, il est toutefois nécessaire de réquisitionner plus d'effectifs policiers. Les horaires du festival sont assez larges, il faut donc pouvoir garantir la sécurité des festivaliers tout au long de ces trois journées. Je suis assez confiant tant les organisateurs sont au top et les services policiers présents en nombre", poursuit Maxime Daye.

Tout ce travail de l’ombre continuera jusqu’à la tenue de l’événement. Durant le festival, des points quotidiens seront faits pour se rendre compte de ce qui va et ce qui ne va pas afin d’améliorer les dispositifs pour les jours suivants. Les festivaliers, eux, pourront simplement profiter sereinement de la programmation très éclectique du Ronquières Festival.