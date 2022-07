Le Roeulx : permis refusé pour l’installation et l’exploitation de stockage d’énergie électrique

Mauvaise nouvelle pour Eneco Wind Belgium qui vient de recevoir la décision du collège du Roeulx ce 25 juillet concernant le refus de permis unique de classe 2 pour la construction et l’exploitation d’une installation de stockage d’énergie électrique de 50 MW en zone industrielle à Ville-sur-Haine. Les arguments développés par le collège pour motiver sa décision semblent incompréhensibles pour Eneco, alors que du côté de la commune plusieurs points posent problème.

"Le stockage d'énergie pour soutenir la sécurité d'approvisionnement, stabiliser le réseau belge et lutter contre la fluctuation des prix de l'énergie. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique et ce, quel que soit le futur mix énergétique de la Belgique", indique Eneco. "Stocker l'énergie à l'aide de batteries est une solution efficace qui permet de lutter contre la dépendance des énergies renouvelables, telles que l'éolien ou le photovoltaïque, aux conditions météorologiques. Ces batteries permettront de stocker l'excès d'énergie en cas de pics de production et de la réinjecter sur le réseau en cas de besoin. Selon Elia, dans le cadre du CRM, afin d'assurer la stabilité du réseau, 32 batteries du type de celle projeté doivent être construite en Belgique. Refuser le permis pour un des premiers projets va compromettre les projets futurs, la transition énergétique et mettre à mal la sécurité d'approvisionnement."

"Notre technologie, ainsi que notre installation va permettre de flexibiliser la gestion du système électrique belge, de stabiliser le réseau mais également les prix de l'énergie sur les marchés. Le système électrique sera plus fiable plus stable et au bénéfice de la facture du consommateur", explique Serge Baudhuin, responsable du projet, Eneco Wind Belgium. "Un projet durable, qui s'inscrit dans son environnement et permettra la décongestion du réseau. Ce projet de stockage d'énergie par batteries qu'Eneco souhaite développer à Ville-sur-Haine se situe en zone industrielle et représente un investissement de plus 50 millions d'euros. En plus de soutenir économiquement la région, ces installations n'émettent pas d'émission de gaz à effet de serre (GES), ne génère aucun déchet et son impact visuel est extrêmement limité. Elles sont parfaitement sécurisées et ne représentent pas plus de danger que l'installation d'une batterie électrique chez un particulier."

Du côté de la commune, plusieurs arguments ont été avancés. Le premier concerne le lien du projet avec celui d'infrastructure de la "Boucle du Hainaut" d’ELIA. Le second concerne la proximité des maisons voisines. Enfin, les risques d’incendies ont été évoqués par la commune. Des arguments qui ne plaisent pas à Eneco qui tente de les réfuter en indiquant que les batteries sont parfaitement sécurisées et que l’emplacement choisi respecte totalement les prescriptions requises.

"Qu'est-il encore possible de réaliser en Wallonie en matière énergétique ? On ne parle que d'augmentation de la facture énergétique, des pénuries, des problèmes de dépendance énergétique, de transition énergétique urgente et ce, en encourageant massivement l'électrification. Lorsque nous voulons investir, nos projets sont systématiquement bloqués. Nous proposons une alternative totalement innovante et exempte de nuisances. Et c'est à nouveau un refus. Au rythme actuel, il est certain que la Wallonie ne pourra pas faire face aux défis énergétiques futurs. Nous allons droit dans le mur et les consommateurs seront les premiers à en subir les conséquences. Les infrastructures électriques de Wallonie ne pourront bientôt plus supporter nos manières de consommer. Investir et moderniser dès maintenant sont les seules solutions pour garantir un avenir énergétique wallon", conclut Miguel de Schaetzen, CEO Eneco Wind Belgium.