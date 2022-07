Sophie, pompière et officier à La Louvière: "J'espère susciter des vocations"

Visible depuis une semaine au cinéma, le film d'animation Vaillante met en scène une jeune fille qui n'a qu'un seul rêve: devenir pompier. Ce film s'inspire de Rochelle Jones, première femme à avoir forcé les portes de la caserne de New York, dans les années 1980. Aujourd'hui, il trouve toujours une résonance, où les filles se comptent sur les doigts d'une main dans nos casernes.

Ainsi, au sein de la zone Hainaut Centre, on n'en compte qu'une demi-douzaine, soit 2% d'un effectif de 300 pompiers professionnels. Parmi elles, la lieutenant Sophie Wuyts. Elle intègre le métier en devenant pompier volontaire en 2003 à la caserne de Beloeil. "J'étais attirée par le côté multifacettes du métier, où chaque journée est différente, et par le fait que c'est un métier social, où l'on vient en aide à la population. Je voulais un métier de terrain et ça me convenait donc bien."

Sa vocation est spontanée, n'ayant pas grandi avec un père pompier. C'est à l'école du Feu, où elle est secrétaire, que Sophie entre en contact avec le métier, qu'elle finit par embrasser totalement en 2011 en devenant professionnelle et rejoignant la caserne de La Louvière. Dans son entourage, les réactions sont contrastées: "pour les parents et les compagnons, les risques sont une source d'inquiétude. Par contre, pour les enfants, c'est une fierté, mon fils parle de moi et de mon métier avec plein d'étoiles dans les yeux!"

De une à six pompières

Quand elle accède au statut de professionnelle, Sophie fait presque figure de pionnière. "Il n'y avait qu'une femme à La Louvière et nous étions deux dans ma session de sélection, avec une collègue volontaire à Beloeil avec qui j'ai fait toutes les démarches." En dix ans, l'effectif pro féminin est passé de 3 à 6. La progression est lente. "Est-ce une question d'épreuves et d'exigence physique identiques pour les hommes et les femmes ou parce que le milieu, très masculin et un peu machiste malgré tout, reste une barrière pour certaines? Je ne sais pas."

Mais les mentalités évoluent favorablement. "Les débuts ne sont pas faciles, on est testée et observée. Par contre, une fois qu'on a mis un pied et qu'on a prouvé que l'on avait sa place dans l'équipe, on obtient le respect. La méfiance et le machisme s'estompe face à nos compétences. Même s'il y a un travail d'intégration plus important à faire que pour un collègue masculin. "

Depuis 2011, Sophie a progressivement gravi les échelons, et devient officier après avoir récemment été nommée lieutenant, prouvant qu'une touche féminine en intervention s'avère bénéfique. "On n'a pas la musculature, ni la force physique d'un homme, mais on est complémentaire dans une équipe. On a plus de souplesse et de dextérité, un contact social différent grâce auquel on parvient à diminuer le niveau de tension lors d'interventions délicate, ce que j'ai pu vérifier à plusieurs reprises."

Récemment, Sophie a accédé au grade de lieutenant, "une fierté. J'espère pouvoir montrer l'exemple à mes collègues féminines et peut-être susciter des vocations." Jusqu'à un jour féminiser la caserne de Mons, qui est toujours un bastion 100% masculin?