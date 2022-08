La Ville de La Louvière couverte de rose le 2 octobre prochain à l’occasion de la Race for the Cure

La marche caritative de Race for the Cure sera de retour à La Louvière le 2 octobre prochain afin de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. Deux parcours seront disponibles entre 8h30 et 11h au départ de la place de Strépy-Bracquegnies. Les inscriptions viennent d’être lancées. Il est donc possible de constituer son équipe pour cet événement caritatif annuel.

"La Race for the Cure est le plus grand événement sportif en Europe qui soutient la lutte contre le cancer du sein. Cet événement aide les organisations et les hôpitaux qui luttent contre le cancer du sein à collecter des fonds et à sensibiliser la population. Avec 500 000 nouveaux diagnostics et 125 000 décès liés au cancer du sein chaque année en Europe, ces fonds sont d'une importance vitale. Aujourd'hui plus que jamais", indique l'association Think Pink. "La Race for the Cure rassemble les personnes touchées par un cancer du sein, leur famille, leurs amis et tous les sympathisants pour une marche de trois kilomètres ou une course de 5 kilomètres."

Pour s’inscrire, les volontaires peuvent se rendre sur le site de la Race for the Cure et choisir leur ville, à savoir La Louvière. Ils peuvent également se rendre sur le site de la Ville où un lien les mènera directement à bon port. Les frais d’inscription s’élèvent à 15 euros qui seront utilisés pour la recherche contre le cancer du sein. Des T-shirts roses seront distribués sur place aux participants porteurs d’un cancer du sein et des T-shirts blancs seront quant eux réservés à leurs sympathisants.

A noter que les chiens en laisse seront autorisés. Des dons peuvent également être faits via le site de la Race for the Cure.