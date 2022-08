Un chantier de 11 millions d’euros a commencé ce lundi sur la ligne ferroviaire Hal – Braine-le-Comte

Cela était annoncé, c’est désormais sur les rails, les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire Hal – Braine-le-Comte ont commencé ce lundi. Un mois de chantier et 11 millions d’euros sont prévus pour mener à bien les travaux. Le trafic ferroviaire est donc à l’arrêt sur la ligne. Un service de bus a tout de même été instauré pour emmener les voyageurs à bon port.

Concrètement, durant toute la durée des travaux, les équipes techniques procèderont au remplacement des traverses sur une distance de 20 kilomètres. Pas moins de 25 000 traverses en bois seront ainsi remplacées par des traverses en béton, plus résistantes au poids des années. Les rails et le ballast (le lit de cailloux qui sert notamment d’amortisseur) seront également renouvelés sur une distance d’1,2 kilomètre. La signalisation et les installations électriques complèteront l’une des parties du chantier.

Le plus gros des travaux consiste quant à lui en la construction de murs de soutènement et à l'entretien de six tunnels/ponts dont trois sont situés à Tubize et trois autres à Braine-le-Comte. "Ces ouvrages sont victimes d'infiltration d'eau qui, sans intervention, pourraient affecter leur structure", indique Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. "Il est donc essentiel, afin de les pérenniser, de renouveler la chappe d'étanchéité. Pour ce faire, les équipes doivent terrasser, sur chaque site, environ 1 500 m3. Elles peuvent alors accéder à la voute et y appliquer une nouvelle couche étanche combinée à un nouveau drainage. Ce travail doit être réalisé tous les 50 ans."

Tous ces travaux vont devoir être réalisés dans des délais très stricts. La circulation ne pourra en effet pas être bloquée au-delà du 29 août prochain. Plusieurs dizaines de personnes sont donc mobilisées, souvent 24h/24, pour mener rapidement à bien le chantier. Une manière optimale de travail a donc été trouvée pour respecter les deadlines. Deux tunnels/ponts sont ainsi simultanément rénovés en fonction de leur proximité, réduisant ainsi les temps de trajet.

Pour les navetteurs, des navettes de bus assureront la liaison entre les différentes gares. En semaine, tous les trains seront remplacés par des bus entre Braine-le-Comte et Hal. Certains d’entre eux feront des arrêts à Hal, Tubize et Braine-le-Comte. D’autres passeront également par Hennuyères et Lembeek. Pour les personnes souhaitant privilégier le train, il est possible d’emprunter d’autres liaisons ferroviaires avec le même abonnement. Les week-ends et jours fériés, tous les trains seront remplacés par des bus.