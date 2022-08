Des ateliers mis en place à La Louvière pour réduire la consommation de déchets des jeunes parents

De plus en plus de ménages tentent de se tourner vers le zéro déchet au quotidien. Vrac, compost ou encore savons naturels sont ainsi de plus en plus préconisés pour réduire sa consommation de déchets. Des ateliers seront organisés ce mardi à La Louvière pour aller encore plus loin dans l’initiative. Ils permettront en effet aux jeunes parents d’en savoir plus sur les couches réutilisables, les repas zéro déchet ou encore les produits de soin pour bébé.

"Adopter un mode de vie zéro déchet lorsque l'on a un bébé, c'est possible", indique la Ville de La Louvière. "Afin de donner des pistes, des idées, quelques recettes et des bonnes adresses, la Ville de La Louvière propose un atelier gratuit sur le thème "Ma grossesse et mon bébé Zéro déchet"."

Concrètement, il sera possible, ce mardi 2 août, de venir découvrir les couches lavables, les produits de base pour les soins de bébé, la recette de liniment maison, les repas de bébé zéro déchet, la création d'une liste de naissance minimaliste et zéro déchet, etc au sein de la maison de quartier La Croyère, située rue des Résédas 27 à La Louvière.

Une initiative qui permettra aux volontaires d’aller encore plus loin dans leur volonté de diminuer leur production quotidienne de déchets.