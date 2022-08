Ekivrac en péril à La Louvière: le gérant lance un appel à ses clients

Alors qu'elles étaient portées aux nues lors du confinement, les épiceries locales et bios traversent aujourd'hui une crise qui fait des dégâts. L'enseigne Ekivrac de La Louvière sera-t-elle la prochaine victime de cette désaffection du public ? Celle-ci est en procédure de réorganisation judiciaire depuis le mois de juillet dernier. "Le seuil de rentabilité de notre magasin n'est plus atteint malgré les nombreux efforts pour réduire au minimum les coûts de gestion", indique Gilles Dupont, gérant du magasin.



Celui-ci a vu le jour en 2019 à la rue de Bouvy, quand Gilles décida d'allier ses compétences commerciales à ses convictions environnementales en ouvrant un magasin bio et zéro déchet dans sa ville d'enfance et devint franchisé Ekivrac. "Ce projet a reçu un accueil très positif dès ses débuts. Malheureusement, la succession des crises sanitaires, l'inflation et le climat de peur qui les entoure depuis plus de 2 ans font que les habitudes de vie ont changé", déplore Gilles.

Conséquence : "les commerces locaux de proximité sont en péril et a fortiori ceux du secteur bio sont parmi les plus impactés." Mais Gilles Dupont n'entend pas jeter l'éponge sans se battre : "je suis encore bien plus convaincu actuellement qu'il y a 3 ans de l'importance d'une alimentation saine, exempte de pesticides. Les échanges riches que j'ai avec la plupart d'entre vous me confortent dans cette conviction puisque vous aussi faites le choix de venir dans mon magasin pour la santé."

Besoin de 5000 € supplémentaires par semaine

Encore faut-il que les convaincus soient suffisamment nombreux pour que l'activité soit un minimum rentable. D'où ce choix d'entrer en procédure de réorganisation judiciaire, et qui concerne également le magasin ésotérique "Aux trois L", dont Gilles est également administrateur. Pour que la procédure soit bénéfique, le magasin a besoin d'élargir sa clientèle : "200 nouveaux passages par semaine qui font des achats pour 25 euros chacun, feront la différence", a-t-il calculé.

Et d'appeler ses clients, amis et sympathisants à faire connaître le magasin en partageant sur les réseaux, en ne parlant à leur entourage privé et professionnel… "Nous avons besoin de votre soutien pour éclairer les personnes non convaincues par les bienfaits d'une alimentation saine sur leur santé."

Onze travailleurs risquent de perdre leur emploi si Gilles ne parvient pas à sortir la tête de l’eau : trois employés et six étudiants chez Ekivrac La Louvière et deux employés chez “Les Trois L”. Les mésaventures d’Ekivrac soulignent à nouveau combien le secteur de l’alimentation de proximité est fragile et le comportement des consommateurs plutôt volatil. Comme l’a illustré à Mons la fermeture des Halles du Manège.