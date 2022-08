Le Roeulx : première réussie pour l’échevin Ronny Tournay à la tête du jumelage

Toute cette semaine, la Ville du Roeulx a vécu au rythme du jumelage. Des délégations sont ainsi venues de Quinsac (France), Steinenbronn (Allemagne), Bernsdorf (Allemagne) et Polla (Italie) afin de découvrir la commune et ses alentours. Visite de la brasserie Saint-Feuillen, des Lacs de l’Eau d’Heure et découverte des spécialités culinaires belges étaient notamment au programme. Une semaine enrichissante et réussie, selon Ronny Tournay, échevin au Roeulx, qui se terminera ce mercredi.

Le jumelage consiste en un échange social et culturel réciproque permettant de vivre une expérience enrichissante entre diverses communautés européennes. Un appel aux volontaires avait donc été lancé afin de pouvoir accueillir les quelques 50 visiteurs étrangers souhaitant découvrir le Roeulx toute une semaine. Bien que le jumelage avec certaines villes existe depuis 60 ans, c’était une première pour Ronny Tournay en tant qu’échevin. Une expérience qu’il a visiblement apprécié.

"C'est vraiment très chouette et enrichissant", indique l'échevin. "Nous profitons de la venue d'une cinquantaine de personnes, venues des différentes villes jumelées avec celle du Roeulx, pour leur faire découvrir notre belle ville et la région. Nous nous sommes rendus en ce sens à la brasserie Saint-Feuillen, nous avons fait des visites dans la ville et, ce mardi, nous nous sommes rendus aux Lacs de l'Eau d'Heure. Nous sortons d'ailleurs à peine de nos kayaks."

©D.R.

Des rencontres humaines que l'échevin n'est pas prêt d'oublier. "C'est magnifique de pouvoir faire découvrir notre belle ville à une cinquantaine de personnes issues de plusieurs endroits d'Europe. Elles sont hébergées par des citoyens et nous nous sommes chargés du programme de la semaine. Elles n'ont donc rien à penser. Nous leur avons concocté des boulettes à la sauce tomate, des carbonades à la Saint-Feuillen et plein d'autres spécialités belges. C'était vraiment une chouette expérience", conclut Ronny Tournay.

Toutes les bonnes choses ont cependant une fin. Cette journée de mercredi marquera en effet le dernier jour d’accueil des différentes délégations. Elles auront toutefois l’occasion de revenir dans le futur dans le cadre du jumelage ou simplement pour venir passer des vacances en lieu désormais connu.