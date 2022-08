Meurtre de Giorgio Scarna à La Louvière: le suspect incarcéré

Un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre du suspect du meurtre de Giorgio Scana à La Louvière, indique le parquet de Mons ce mercredi, à l'issue de sa présentation devant le juge d'instruction. Lundi vers 18h10, Giorgio Scana, né en 1971 et figure connue à La Louvière, a été mortellement agressé à la rue Belle-Vue de plusieurs coups de couteau par un homme né en 1990. Ce dernier a été appréhendé par la police à proximité du lieu de l'agression. Le suspect est connu des services judiciaires et de la police pour des infractions de roulage. Aucun mobile n'a été avancé à ce stade par le parquet. Le suspect a été incarcéré à la prison de Mons.

A La Louvière, on est abasourdi par ce meurtre et les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux. Ancien serveur au pub le Flanagan, Giorgio était connu pour sa gentillesse, sa générosité et son humour. "Un gars que tout le monde adorait à La Louvière, toujours à rendre service et à essayer de faire rire", peut-on lire parmi de multiples témoignages. Les funérailles auront lieu ce samedi 6 août à 10h en l'église Sainte-Antoine, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Vaast.