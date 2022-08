Les studios de Bel RTL prendront place au Roeulx ce samedi pour y faire découvrir les richesses de la ville

Le concept des "belles balades Bel RTL" avait été inauguré au Roeulx l’année dernière et reviendra ce samedi.

La Ville du Roeulx va une nouvelle fois être mise à l’honneur ce samedi. Après avoir été mise en lumière lors du passage du Tour de Wallonie, c’est au tour de Bel RTL de poser ses valises dans la Cité Princière pour y faire découvrir quelques lieux emblématiques du patrimoine de l’entité. Un parcours de marche de 5 kilomètres sera ainsi proposé dès 10h à l’occasion "des belles balades Bel RTL". Des QR codes seront disposés tout au long du parcours. Une fois scannés, une personnalité de Bel RTL donnera quelques informations sur la richesse et les trésors de l’entité.

"Les "belles balades Bel RTL" proposent de découvrir nos régions d'une manière unique en s'amusant. Ce sont des boucles pédestres, accessibles à tous, d'environ cinq kilomètres à parcourir seul, en famille ou entre amis ou avec son chien. Il est également possible d'écouter Bel RTL tous les samedis après-midi de 13h00 à 15h30 pour découvrir les pépites de chez nous et participer à "la belle balade Bel RTL" à travers la radio", indique Bel RTL.

Ce samedi, ce sera donc au tour du Roeulx d'être mis à l'honneur lors des "belles balades RTL". Un village de départ et d'arrivée accueillera les participants de 10 à 17h. Le studio Bel RTL sera aussi de la partie et sera en direct de la Cité Princière de 13h à 15h30. "Nous avions été, l'année dernière, la première commune où ce concept a été implanté", indique Benoît Friart, bourgmestre du Roeulx. "Bel RTL a relancé le concept cette année et a décidé d'à nouveau faire une escale chez-nous. Il nous convenait bien puisque nous avons toute une série de balades en extérieur de la ville, il y en a sept, mais nous n'en avons pas en intra-muros."

La balade partira donc de la Grand-Place du Roeulx. Elle ira ensuite vers l’ancien hôpital Saint-Jacques. La roseraie, le jardin concours, la brasserie Saint-Feuillen, le square, le bois de la Haye du Roeulx, le château et la place de la Chapelle complèteront le parcours de marche. Les QR codes permettront, à chaque fois, d’en savoir plus sur ces lieux emblématiques de la ville.

De 13h à 15h30, différents intervenants prendront place dans les studios de Bel RTL, présents sur place pour présenter aux auditeurs la commune, la brasserie, le tourisme et la confrérie. "Il y avait pas mal de monde l'année dernière. A mon avis, avec le beau temps prévu pour ce week-end, le succès devrait encore être au rendez-vous", conclut Benoît Friart.