L’opposition louviéroise fustige la manière de communiquer de la majorité sur la question d’insécurité de la ville

Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, et le chef de Corps de la police louviéroise, Eddy Maillet, ont présenté les chiffres de délits au sein de l’entité en réponse au sentiment d’insécurité qui règne au sein de la Cité des Loups. Les langues se délient en effet depuis le meurtre de Giorgio Scarna lundi dernier. Le bourgmestre assure pourtant que les chiffres sont bons. Une réponse qui n’a pas lieu d’être selon l’opposition louviéroise.

Une grande partie de la population, qu'ils soient commerçants ou citoyens, a affirmé son sentiment d'insécurité dernièrement suite au drame de lundi. D'autres manières étaient donc plus judicieuses pour aborder le problème que de donner les chiffres de police selon le conseiller communal Plus&CDH, Xavier Papier. "Des chiffres ont été rassemblés à la va-vite en à peine 24 heures pour ensuite les donner lors d'une conférence de presse. Je ne pense pas que prendre des chiffres à gauche et à droite en peu de temps soit la meilleure manière de répondre au sentiment d'insécurité des citoyens qui est bien réel", indique-t-il. "Trois éléments sont principalement ciblés par la population. Il y a d'une part l'augmentation des SDF, l'augmentation des bandes urbaines et du deal de stupéfiants et le troisième point concerne la vitesse, y compris en centre-ville. Il faut vivre sur une autre planète pour ne pas remarquer ça. Je ne trouve pas normal que lorsque les Louviérois s'expriment sur un sujet, la réponse politique choisie soit de balancer des chiffres. C'est une réaction politique du temps passé. Je ne pense pas que cela soit ça qu'ils voulaient entendre."

Pour le conseiller, il est clair, il faut investir dans la prévention. "Nous n'utilisons pas assez l'associatif pour en faire un réel partenaire dans des situations comme celle-là. On a fait de La Louvière une ville accueillante mais si on ne met pas les moyens d'accueil, cela perturbe énormément les gens d'entendre toute sorte de langues parlées au sein du centre-ville. Il est largement temps de regarder les problèmes tels qu'ils sont", poursuit Xavier Papier.

Même son de cloche du côté du MR louviérois. Alors que la comparaison avec la ville de Chicago a été faite lors de la conférence de presse de ce matin, le conseiller Olivier Destrebecq aimerait que la situation évolue positivement comme cela a été le cas dans la ville américaine. "Balancer des chiffres comme cela n'a aucun sens", confie-t-il. "La comparaison avec Chicago n'est plus d'actualité. Le Chicago des années 30 a bien évolué, si La Louvière pouvait évoluer de la même manière je serais très content de ma ville tant Chicago est devenu une ville splendide. C'est un exemple magnifique d'évolution. Les chiffres ont largement été impactés par la crise sanitaire et sont donc à prendre avec des pincettes. Au niveau du recrutement, les problèmes concernent-ils toutes les casernes ou les recrues refusent-elles juste d'être affectées à La Louvière ?"

En matière d'investissement, bien que 16 millions d'euros aient été investis par la Ville à sa zone de police, tout n'est pas une question d'argent pour le conseiller MR. "J'habite en centre-ville depuis de nombreuses années mais je n'ai aucune idée de qui est mon agent de quartier", poursuit Olivier Destrebecq. "La police ce n'est pas seulement contrôler et réprimer, c'est aussi instaurer une forme de proximité avec les citoyens par davantage de présence policière aussi bien en civil qu'à vélo pour que les contacts avec les citoyens se fassent plus facilement. Il ne faut pas uniquement investir dans des combis ou des voitures de police mais aussi penser à l'aspect proximité des forces de l'ordre."

Pour régler tous ces problèmes d’insécurité, une commission spéciale va être demandée par le groupe MR afin de se mettre autour de la table pour trouver des solutions, ensemble, pour réduire voire faire disparaître ce sentiment d’insécurité de la population. Une lettre ouverte sera également envoyée dans le courant de la journée à la majorité en place.

Du côté du PTB, aucune réaction n’a pu être obtenue.