Ronquières Festival : Les festivaliers déjà présents en nombre ce vendredi

C’est parti pour la dixième édition du Ronquières Festival ! La foule a répondu présente dès l’ouverture, sur le coup de 16h, pour cette version allongée d’un jour cette année. Alors que la plupart des festivaliers attendent patiemment le concert d’Orelsan de ce soir, d’autres n’attendent pas pour se mettre dans l’ambiance. Nous sommes partis à leur rencontre en ce vendredi soir.

Caroline et Pauline font partie des festivalières trop impatientes de danser que pour attendre les têtes d'affiche. "Nous sommes déjà venues l'année dernière. Nous aimons bien le cadre spacieux et familial que propose le Ronquières Festival", indiquent les deux amies. "Nous attendons impatiemment Eddy De Pretto et Snow Patrol. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de le voir en 2008." Les filles n'ont pas hésité à venir de la région namuroise pour applaudir à nouveau leurs artistes préférés. Ces festivalières ne sont pas non plus n'importe qui puisque l'une d'entre elle a réalisé le clip de Julien Doré, rien que ça !

©AVPRESS

Un peu plus loin, Arnaud, Florence et Lisemée profitent des bancs placés sur le bosquet pour admirer le concert de loin. "C'est respectivement notre premier, deuxième et troisième Ronquières Festival", s'amusent les trois amis. "Nous aimons beaucoup l'ambiance familiale et le calme du festival. La programmation est également assez diversifiée et nous pouvons faire « coucou » aux bateaux qui passent *rires*. Nous aimons bien également avoir le choix entre se mêler à la foule ou rester en retrait avec des amis. Nous avons pris nos places uniquement pour vendredi afin de voir Orelsan."

©AVPRESS

L’ambiance familiale du festival devrait sans aucun doute monter d’un cran dans quelques heures lors de la venue d’Orelsan. Les festivaliers n’ayant pas la chance de pouvoir se rendre sur le festival ce vendredi pourront encore profiter du week-end pour se mettre dans l’ambiance.