La mobilité fluidifiée aux abords du Ronquières Festival

Le Ronquières Festival a débuté sur les chapeaux de roues ce vendredi 5 août. À l’occasion des 10 ans de l’événement, en effet, les festivités se déroulent sur 3 jours, du vendredi au dimanche. Les festivaliers étaient donc déjà nombreux à se rendre sur le site ce vendredi, dès le début de l’après-midi, et par la suite sur un cours laps de temps, pour profiter d’une première soirée de concerts.

De nombreuses réunions préparatoires sont organisées en amont du festival, plusieurs mois déjà avant le Jour J, pour garantir la sécurité et réfléchir aux meilleures alternatives de mobilité pour les festivaliers et les riverains. Toutefois, au vu du nombre important de visiteurs chaque jour (entre 20.000 et 22.000 personnes), et des évolutions apportées lors de chaque édition pour améliorer le confort de tous, des ajustements sont souvent nécessaire en cours de festival.

La réunion de sécurité quotidienne de ce samedi matin a donc largement évoqué ces questions. "Toutes les disciplines utiles ont ainsi pu échanger leurs expériences et réflexions sur cette première soirée de festival afin d'envisager les solutions à mettre en place rapidement pour les 2 journées restantes", indique la Ville de Braine-le-Comte. "Des aménagements et une réadaptation des mesures au niveau de la circulation et des parkings ont ainsi été validés en présence des Bourgmestres des principales communes concernées, Maxime DAYE (Braine-le-Comte) et Bénédicte POLL (Seneffe), des organisateurs du Ronquières Festival, des services communaux mais aussi des services de police et d'urgence. Il est entendu que des ralentissements vers et depuis le site restent inévitables lorsque 22.000 personnes se rendent et sortent simultanément du même endroit aux mêmes heures".

Il est conseillé, pour éviter les problèmes de mobilité, de se rendre tôt sur le site. Il ouvre ses portes chaque jour à 12h. Le meilleur moyen de réduire le nombre de voitures sur les routes est de favoriser le co-voiturage. Un système de centralisation des offres et demandes est proposé par le service Mobilité du festival. Des navettes gratuites démarrent également toute la journée des gares de Braine-le-Comte, La Louvière et Nivelles. Trois navettes par heure partent de Braine-le-Comte où les parkings SNCB P1 et P2 sont gratuits le week-end. Enfin, il ne faut pas suivre le GPS ou WAZE, seules les indications en chaussée sont importantes.