Le Bâbord Club fait mouche au Ronquières Festival

Ils voulaient que les jeunes puissent danser, les organisateurs du Ronquières Festival ont fait mouche. Dès le premier soir, jeunes - et moins jeunes – festivaliers ont profité de la troisième et toute nouvelle scène qui a fait son apparition sur le site du Plan incliné, le Bâbord Club trouvant un public de plus en plus large au fur et à mesure du festival.

Si les scènes Tribord et Bâbord misent toujours sur les ingrédients rap, pop et rock qui font le succès du Ronquières Festival, le Bâbord Club se veut résolument plus électro. Histoire de ne pas foncer à l'aveuglette, les organisateurs ont fait appel à de fins connaisseurs pour composer le menu de cette nouvelle scène. Jonas et Globule du Rockerill ont ainsi convoqué une belle brochette de DJs belges. Vendredi, Moodylow, John Parm et Lilihell ont ouvert le bal. Avec succès!

"Ca change de la musique habituelle du Ronquières Festival, mais l'ambiance est là", témoigne Emilie d'Estinnes. "On a du bon son, dans un cadre convivial. Ca correspond bien à l'esprit de Ronquières".

On peut donc s'attendre à voir pas mal de monde encore fouler le dancefloor de ce Bâbord Club samedi et dimanche. Et sans doute même les prochaines années. "C'est franchement une bonne idéee. Il y a du potentiel. On imagine bien que ça ne va pas devenir l'Elektropedia du Dour Festival, mais il y a de quoi faire une belle scène électro", conclut Marco de Mons.