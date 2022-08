Les chiffres fous du Ronquières Festival

Pour son dixième anniversaire, le Ronquières Festival est en passe de battre un nouveau record de fréquentation. 65.000 personnes sont en effet attendues sur le site du Plan incliné. Un chiffre qui ne fait qu'augmenter depuis le lancement du festival. Le précédent record était détenu par l'édition 2019 avec ses 48.000 festivaliers. Il n'y avait pas eu de festival en 2020 et l'édition 2021, sous restrictions sanitaires, n'avait attiré "que" 40.000 visiteurs. Mais organiser un festival cette année-là constituait déjà un exploit en soi.

Si le festival attire de plus en plus les foules, c'est qu'il ne cesse de grandir. On retiendra le chiffre 3 qui marque cette année. La programmation s'étale en effet désormais sur 3 jours, les festivités ayant commencé le vendredi. Et le site compte à présent une troisième scène avec le Bâbord Club.

Le pass pour les trois jours revient à 109 euros au Ronquières Festival, et même 99 si on s'y prend assez tôt. Et il permet d'assister aux prestations de 31 artistes, dont Orelsan, Julien Doré, Snow Patrol ou encore Deus. Quand on voit les sommes qu'il faut débourser pour les concerts aujourd'hui, le rapport qualité-prix est pratiquement imbattable.

Le Ronquières Festival, c'est aussi 1.100 bénévoles mobilisés durant les trois jours, 40 foodtrucks pour tous les goûts et une bière à 2,90 euros. Un tarif pour la binouze qui, comme la fréquentation du festival, est en constante augmentation. À Ronquières comme ailleurs. Mais on n'est pas encore aux 3,50 euros de Wherter.

Enfin, depuis sa création, le Ronquières Festival compense son empreinte écologique en faisant planter des arbres à Madagascar. 80.000 arbres ont ainsi déjà été plantés.