Ronquières, détente et musique

En dix ans d'existence, Ronquières s'est rapidement installé dans le paysage des festivals belges, en gardant la spécificité qui le caractérise depuis ses débuts: sa dimension familiale. Aucun autre festival n'a réussi à ce point le pari de l'intergénération. A Ronquières, voir une grand-mère garder un bébé qui sait à peine marcher n'a rien d'anormal. Vous en croisez immanquablement dans les zones de détente, éloignées des scènes.

"Ce que j'aime ici, c'est le côté intergénérationnel. Hier pendant Orelsan, on voyait plein d'enfants sur les épaules de leurs parents", témoigne François, habitant Bruxelles. Ronquières, on y vient en famille, en groupe d'amis, c'est la sortie du début du mois d'août pour toute la région du Centre et au-delà. Autour des scènes Babord et Tribord, les espaces de détente se sont développés: l'espace hamac dans le bosquet à une entrée du festival l'espace "chill" sur la butte en bordure de la scène Tribord où les festivaliers peuvent se poser tout en observant ce qu'il se passe sur scène. A Ronquières, on aime profiter de loin.

Au point que la musique apparaît parfois comme accessoire. Samedi en après-midi, les stands des sponsors distribuant divers gadgets provoquent des files dignes d'un démarrage d'une liquidation ou d'un Black Friday dans un Apple Store. Le public semble parfois plus intéressé par la récolte de gadgets divers et variés que par ce qu'il se passe sur scène. Quand bien même le site est plein dès le milieu de l'après-midi, les artistes précédant les têtes d'affiche jouent devant des plaines assez clairsemées, où le public, à l'exception des premiers rangs, ne semble pas au fait de qui se produit.

Ce samedi, le public semble plus intéressé d'être à Ronquières que de faire des découvertes musicales. On croise de vieux amis, on tape la discute, on paie une tournée...et éventuellement on se poste devant les scènes. Doria D, Bandit Bandit, Delta, Noé Preszow...peinent à attirer l'attention au-delà des premiers rangs. Il faut attendre Charles, et surtout Louane pour sentir une attente. Clairement, Ronquières, n'attire pas un public d'aficionados, mais un public familial, en quête de divertissement et de bon temps. Un public qui, après tout, a bien droit à son festival, et le vit comme il l'entend.