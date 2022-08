Ronquières, un festival de saveurs

Il fut un temps pas si éloigné où la nourriture en festival se réduisait à des hamburgers, frites et fricadelles, la seule note d'exotisme étant incarnée par des pizzas mozzarella-concentré de tomate. Ce temps est aujourd'hui révolu, la plupart des festivals ayant pris le pli de diversifier leur offre, au point de parfois presque offrir un mini-festival de bouffe dans l'enceinte de celui de musique.

A ce titre, Ronquières a des allures de village du monde, où l'on traverse les océans à travers les fourneaux. Chaque entrée du festival a son petit quartier de foodtrucks qui propose une diversité de saveurs. La traditionnelle frite côtoie la nourriture thaïlandaise, les pittas grecques ou quelques spécialités des Balkans. La butte à côté de la scène Babord devient la montagne des goûts: plancha, parmentier revisité, nourriture mexicaine. Certains se lancent également dans des expérimentations, comme ce stand proposant du risotto de pommes de terre.

Du côté des festivaliers, cette large gamme séduit. "On est là pour passer un bon moment et si en plus on peut faire bonne chair, que demander de plus", sourit un festivalier. "Moi personnellement, l'affiche ne m'intéresse pas, j'ai suivi des amis. Alors si la nourriture est bonne, au moins je passe aussi un bon week-end", nous glisse un autre, avec une pointe d'espièglerie.

On ne vous apprend rien, se nourrir en festival, c'est un budget. Ronquières n'échappe pas à la règle, quand bien même d'autres gros festivals sont plus onéreux. Alors tant qu'à casser sa tirelire sur un week-end, autant dépenser 11 € dans un repas quasi complet que 5 € dans un paquet de frites. De passage à Ronquières ce week-end? N'hésitez pas à faire le tour du site pour trouver votre bonheur, certaines des meilleures adresses étant parfois un peu cachées, comme le stand de viande argentine qui se révèle un des meilleurs rapports qualité prix du festival.