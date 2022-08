Julien Doré met à nouveau Ronquières à terre

Entre Julien Doré et le festival de Ronquières, il y a une histoire d'amour pas prête de se démentir. On a à nouveau pu s'en rendre compte samedi soir, où le chanteur français foulait la scène pour la quatrième fois en dix éditions. Loin d'être lassé, le public attendait le moment de pied ferme, comme en témoignait le nombre de spectateurs se plaçant aux premiers rangs bien avant le début du concert, faisant l'impasse sur un Eddy de Pretto pourtant bien en voix.

C'est donc devant une foule bien compacte que Julien Doré fait son apparition, à 22h30 tapante, dans une tenue très saillante qui fait chavirer les cœurs. Le chanteur est une des seules (la seule?) personnes à rester sexy en étant vêtu d'un costume rose et d'un marcel noir. Julien Doré a de la classe, et il le sait très bien, jouant de manière appuyée, mais sans en faire trop, avec l'assistance et une caméra qui le suit pas à pas.

Sourire jusqu'aux oreilles, Julien Doré semble tout aussi heureux que le public d'être à Ronquières, un festival où il s'est produit de jour, de nuit, à bâbord et à tribord. Cette année, c'est lui la star de l'événement, et il n'usurpe pas son rang. Le début du concert voit les hits défiler comme à la parade (Kiss Me Forever, Côco Caline...) et, si le set ressemble beaucoup à ce qu'il a pu proposer à Forest National au début de sa tournée, personne n'a une sensation de "déjà-vu".

L'artiste varie les mises en scène et les effets, gagne la sympathie de tous en mettant en avant toute son équipe technique dès la fin de son troisième morceau, invite intelligemment son copain Eddy de Pretto, pour chanter le duo Larme Fatale...Les "Julieeeen" éructés par des fans transis se font entendre et le passage piano-voix un peu longuet en fin de concert ne suffit pas à lasser un public qui a chaviré dès les premières notes, mangeant dans la main d'un artiste en terre conquise, mais qui ne se repose jamais sur ses lauriers. Pour le dixième anniversaire du festival, Julien Doré a tout donné et Ronquières le lui a bien rendu. A quand les retrouvailles?

