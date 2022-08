Binche: des ancêtres sur la Grand-Place

Les amateurs de belles carrosseries et de mécanique vintage ont rendez-vous à Binche le week-end prochain, sera la destination d'une balade oldtimers le 14 août sur la Grand-Place. A cette occasion l'accès à la Grand-Place sera gratuit pour tout propriétaire de véhicule ancien. Ceux-ci pourront accéder à la Grand-Place dès 8h30, tandis que l'ouverture de l'événement aura lieu à 10h.

A cette occasion, l’Office du Tourisme de Binche proposera aux propriétaires des voitures anciennes et aux visiteurs, des tickets combinés gastronomie, gastronomie-culture avec une visite du Musée du Masque, ou uniquement le road book. Un concours de plus belle voiture se tiendra également, avec selection via un jury. Toutes les voitures passées sur le tapis rouge entre 10h30 et 12h seront prises en compte. Le remise des prix est prévue à 16h.

Des balades en train touristique seront également proposées. Celles-ci seront accessibles à tous. Le petit train touristique emmènera les visiteurs à la découverte des vestiges historiques de la Cité médiévale, des paysages bucoliques, du patrimoine architectural…

Toutes les infos pratique de cet événement organisé par l'Office du Tourisme en collaboration avec la Ville de Binche et le Lions Club de Binche sont à retrouver sur le site officiel de la Ville.