La Louvière : l’ancienne banque de la rue Albert 1er commence sa transformation

Un vaste chantier de rénovation a débuté ce lundi 8 août à La Louvière. Le projet consiste en la rénovation et la transformation de l'ancienne banque située au 19 de la rue Albert 1er (bâtiment également connu pour avoir accueilli les bureaux du Département de l'Education et de la Formation de la Ville) en un espace polyvalent dédié aux commerces de bouche, aux artisans, à la création et à la location de bureaux.

"La reconversion de ce bâtiment de 2.160 m² est une étape importante dans la politique de redynamisation de La Louvière et dans le Projet de Ville LLO 2050. Cette lourde rénovation intérieure va permettre de créer un espace ouvert et lumineux, afin de garantir une grande fluidité dans la circulation entre les différents niveaux, le tout entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite", indique la Ville de La Louvière.

Les lieux se présenteront de la manière suivante : dans l'atrium, la création d'un espace commercial et de production ouvert au public est prévu. Au rez-de-chaussée (690 m²), une micro-brasserie proposant la production, la commercialisation ainsi que le développement d'un espace restauration autour de la thématique sera installée. Des boutiques de créateurs, favorisant la création, la rencontre et la promotion de l'artisanat local prendront place au premier étage. Aux 2e (540 m²) et 3e niveaux (360 m²), l’aménagement de bureaux et de salles communes est prévu. La reconversion totale de ce bâtiment déjà existant limitera l’impact environnemental. Des panneaux photovoltaïque seront installés sur les toitures.

Un attention particulière sera apportée à la façade qui sera nettoyée. L’agrandissement des baies vitrées au rez-de-chaussée apportera plus de luminosité et de transparence. Un éclairage spécifique permettra la mise en valeur du bâtiment. Ce projet, estimé à 3.500.000 euros, est subsidié par la Politique Intégrée de la Ville (PIV) à hauteur de 80% du montant total. Les 20 % restants seront financés sur fonds propres.

La Régie Communale Autonome de La Louvière supervise cette rénovation en tant que Maître d’Ouvrage. L’Intercommunale Igretec a, quant à elle, été désignée comme Auteur du Projet et la société Tradeco comme entrepreneur. La durée des travaux est estimée de 540 jours calendrier. Ce qui nous amène, selon l'agenda communiqué par l'entreprise, à début 2024. Mesures de protection et sécurité Le chantier sera sécurisé durant toute la durée des travaux. Le trottoir sera rendu inaccessible, le temps de la rénovation. Une déviation "piéton" sera mise en place.