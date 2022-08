U.P.

Ronquières Festival 2022: nos plus belles photos

Le rideau est tombé dimanche soir sur la dixième édition du Ronquières Festival, à l'issue du concert de Snow Patrol. Une édition historique, qui a réuni 65 000 spectateurs sur trois jours, et riche en moments forts. Les têtes d'affiche ont fait honneur à leur rang, Orelsan, Julien Doré ou encore Deus donnant des prestations qui ont enthousiasmé leurs fans.

Au-delà de la musique, le festival de Ronquières s'est à nouveau distingué par son ambiance familiale unique, relax et positive. En trois jours, les moments forts ont été nombreux et nous vous proposons d'en découvrir quelques-uns sous l'oeil de nos photographes d'AVPRESS, Ronald et Franz. Assez écrit, place aux images.