Canicule: des points d'eau dans les bâtiments communaux louviérois

Le mercure va à nouveau grimper ses prochains jours pour progressivement atteindre les 34°C ce week-end. La chaleur s'accompagne d'une sécheresse totale, aucune précipitation n'étant attendue avant, au mieux, lundi. L'IRM a donc lancé un avertissement jaune depuis dimanche, qui se mue en orange à partir de ce mercredi et se prolongera jusqu'à samedi.

Vu cette vague de chaleur, la Ville de La Louvière, en collaboration avec le CPAS, a décidé de renforcer son plan canicule. Celui-ci s'adresse aux personnes fragilisées qui se trouvent en situation d'urgence, que ce soient les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes vivant dans l'isolement et ayant peu de contacts avec l'extérieur.

Afin de venir en aide à ces citoyennes et citoyens plus vulnérables, la Ville met en place un service de soutien et d’aide avec le n° d’appel général : 064 277 811. Les demandes seront traitées par les équipes du CPAS.

Pendant cette période, des points d'eau sont également disponibles, selon les horaires d'ouverture respectifs, dans les bâtiments communaux de la Ville et du CPAS, ainsi que dans les Maisons de Quartier.



Enfin, les autorités communales rappellent les bons gestes à adopter dans ces conditions: "pensez à boire suffisamment d'eau, à ne pas faire d'efforts physiques trop intenses, à protéger votre peau, à porter un chapeau/une casquette, à manger et vous habiller léger et à maintenir une certaine fraîcheur dans votre intérieur." Tout en invitant à prendre des nouvelles de son entourage et voisinage.