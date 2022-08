Des perturbations de circulation à prévoir ce mercredi à La Louvière lors du passage du circuit Franco-Belge

Depuis plusieurs années maintenant, la Ville de La Louvière accueille la course cycliste du circuit Franco-Belge. Bien que l’événement se veut rassembleur et sportif, de nombreuses perturbations sont également à prévoir tout au long de la course, prévue ce mercredi 10 août.

Au niveau louviérois, le départ et l’arrivée du circuit local sont respectivement prévus au giratoire du Pont-Canal à Houdeng et à la rue de Bouvy, à hauteur de la maison du sport. Cinq tours y seront effectués. Les cyclistes passeront donc par le Pont-Canal, la rue J-B Vifquain, le Pavé du Roeulx, la N552, les rues Raymond Cordier, de la Chapelle Bertrand, Secquegneau, Boraine, Sous-le-Bois, de l’Ascenseur, J.Wouters ainsi que par la N55, la rue Victor Gondat, la Grand’Rue Saint-Vaast, la rue du Four à Chaux, le chemin du Wazoir, les rues O.Thiriar, de Bouvy, du Gazomètre, Gustave Boël et les chaussées P.Houtart et du Pont du Sart.

Il sera donc interdit de circuler et stationner dans les rues de Bouvy, de Bonne Espérance, Jules Cornet et de Bruges de 6 à 18h. Cela sera également le cas à la rue du Gazomètre et de l’Olive de 11 à 19h.

Au niveau de la zone de course, il sera interdit de stationner et circuler aux rues J-B Vifquain et Boraine de 10 à 18h. Le stationnement sera également interdit aux rues Arthur Vierendeel, de Maubeuge, de la Chapelle Bertrand, Secquegneau, Pavé du Roeulx, Sous-le-Bois, Bois de Breucq, Joseph Wauters, Victor Gondat, Grand’Rue de Saint-Vaast, chemin du Wazoir, Omer Thiriar, de Bonne Espérance et Sylvain Guyaux.

Enfin, il sera interdit de stationner et de s’arrêter à la rue Sous-le-Bois de 10 à 22h et à la rue Ergot de 14 à 19h.