Le Roeulx : De nombreuses activités au programme du troisième festival "des ballons et des ailes"

Du beau monde est attendu au stade de football du Roeulx ce dimanche à l’occasion de la troisième édition du Festival "des ballons et des ailes". Dissocié du carnaval cette année pour permettre aux acteurs de ce dernier d’y prendre part, il proposera de nombreuses activités gratuites pour petits et grands. Bars et foodtrucks se chargeront de rassasier les visiteurs.

La journée commencera dès 15h par la découverte de l’aéromodélisme où il sera possible d’apprendre à créer un cerf-volant. Dans le même temps, des initiations aux techniques de cirque et au airbadminton seront proposées. Des spectacles organisés par le centre culturel du Roeulx seront également au programme.

Un peu plus tard, c'est dans le ciel que le spectacle sera assuré par la Belgian Air Force. "D'impressionnantes démonstrations de vol de haute voltige et un survol d'un hélicoptère de la Belgian Air Force prendront seront organisés l'après-midi avant de faire place au traditionnel départ des montgolfières", indique l'office du tourisme du Roeulx. "Un show inédit de Pyronix mêlant feu et technologie LED clôtureront la journée en beauté."

Des grimages, châteaux gonflables et un caricaturiste seront également présents toute la journée. A noter qu’un coin bébé comportant micro-onde, table de change, matelas, livres, fauteuils, etc sera mis en place pour permettre aux parents de s’occuper de leur nouveau-né.

Cette année, le centre culturel du Roeulx met en place un grand concours afin de remporter trois places pour un vol unique en montgolfière. Pour participer, un questionnaire doit être complété avant ce vendredi 12 août à 10h. Les participants devront être âgés de plus de 18 ans et être disponibles ce dimanche dès 19h au stade de football du Roeulx. Les trois gagnants seront personnellement contactés quelques heures après la clôture du concours. Infos et inscriptions sur le site de l’office du tourisme du Roeulx.