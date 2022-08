Estinnes: les schtroumpfs à la rescousse du tri sélectif

U.P.

Hygea et Fost Plus organisent une sensibilisation ludique à la fête de la Moisson pour rappeler les bons gestes.

On connaissait le schtroumpf grincheux, le schtroumpf farceur...Désormais, il faut compter aussi avec le schtroumpf trieur! Il s'agit d'une sorte de schtroumpf à lunettes du tri, qui a potassé les nouvelles règles de tri sélectif pour les PMC, et les applique aujourd'hui à la lettre, comme le voudrait le Grand Schtroumpf, mais surtout l'intercommunale de gestion des déchets Hygea.

Cette dernière fait appel à eux pour tenir un stand lors de la célèbre fête de la Moisson à l'abbaye de Bonne-Espérance, qui fait son grand retour du 19 au 21 août prochain. Le dimanche 21 août de ce week-end dédié aux moissons à l'ancienne, Hygea et Fost Plus tiendront un stand au coeur de l'abbaye pour sensibiliser les visiteurs au tri des déchets grâce à un jeu virtuel qui vous fera entrer dans le monde des schtroumpfs, un monde particulier où les schtroumpfs utiliseraient du plastique et seraient aussi confronté à des choix de tri cornéliens.

Depuis le 1er avril 2021, le "nouveau sac bleu" est entré en vigueur dans toute la province de Hainaut, élargissant le nombre d'emballage en plastique pouvant être collectés et recyclés. Mais certains citoyens ont eu tendance à penser que l'on pouvait jeter tous ces déchets en plastique dans ce sac, ce qui n'est pas le cas. A l'inverse, d'autres hésitent toujours à mettre dans leur nouveau sac bleu des déchets qui y sont désormais autorisés. Des actions de sensibilisation semblent donc nécessaires pour rectifier le tir.

Les citoyens seront également sensibilisés grâce au stand des guides-composteurs, qui seront présents ce 21 août, de 10h00 à 17h00. Il y aura notamment des démonstrations de fût à compost, de vermicompostière ou encore de brass compost. Sur place, les guides composteurs vous proposerons de participer à notre jeu concours pour tenter de remporter un fût à compost et sa tige aératrice.

Une sensibilisation bienvenue pour ne plus être le schtroumpf bêta du tri sélectif.