Un spectacle de magie au programme de ce long week-end du 15 août à Ecaussinnes

Le dimanche 14 août, un vent de magie soufflera sur la cité des Aubéries, à Ecaussinnes-Lalaing. Un jeune apprenti sorcier invitera en effet petits et grands à un spectacle éblouissant. L’entrée sera totalement gratuite.

"Comme chaque année, l'ASBL Synergie Ecaussinnes confectionne un programme d'activités très étoffé, qu'il égrène de semaine en semaine pour le plus grand bonheur des Ecaussinnois, de 7 à 77 ans", indique Sébastien Deschamps. "C'est à Ecaussinnes-Lalaing, dans la cité des Aubéries, que l'association a concocté un spectacle de Yann Lejeune. Gimoz est un créateur de poudre et de potion en tous genres. Il est prêt à tout pour vous vendre du sable à prix d'or... Un spectacle drôle, magique et saisissant à ne pas rater."

Une belle idée de sortie en famille, donc, d’autant plus que l’accès à l’événement est entièrement gratuit. Le spectacle aura lieu ce dimanche 14 août, dès 13h30, dans la cité des Aubéries. L’accès se fera par la rue des Stations (Ecaussinnes-Lalaing).