Une chasse au trésor Disney à Haulchin

Durant une journée, le village d'Haulchin deviendra une incarnation du monde merveilleux de Disney. Le 10 septembre prochain, les chemins du petit village estinnois seront le terrain d'une chasse au trésor Disney. Sur un parcours de 3,5 kilomètres, 10 arrêts attendront les participants. "Ces arrêts seront dédiés et décorés à l'effigie d'un film ou d'un dessin animé Disney", explique Séverine Verlinden, un des organisatrices de la manifestation.



A chaque arrêt, une énigme sera soumise pour découvrir un indice permettant de remporter un cadeau à l'issue du parcours. Une chasse au trésor où tout le monde gagne à la fin. "Ce n'est pas un concours de vitesse ou autre, tout ce que l'on recherche, c'est l'amusement. L'ambiance doit rester très bon enfant et nous voulons garder l'esprit Disney du début à la fin." Avec un happy end, donc et un cadeau Disney ou offert par un des sponsors de l'événement. En étalant les participants de 10 h à 16 h, l'activité pourra accueillir jusqu'à 540 personnes.

Ce n'est pas un hasard si Haulchin se transforme en terrain de jeu Disney. En 2019, Séverine y a ouvert "Au Pays de Walt", boutique qui lui permit de transformer sa passion pour l'univers Disney en métier. Malgré la crise liée au covid, le magasin se porte bien et peut compter sur un public élargi. "J'ai des clients qui viennent de France, de Bretagne, Lyon, Dijon...On vient aussi de Liège, de Flandre..."

"Au Pays de Walt" est devenu une adresse incontournable pour les grands fans. "On associe souvent Disney aux enfants, mais mon magasin est plutôt tourné vers les adultes, qui sont collectionneurs et fans de l'univers Disney. On ne trouve pas vraiment des jouets, mais des figurines, des puzzle..."

Depuis l'ouverture de son magasin, Céline a à coeur de proposer des activités en lien avec Disney. Après un concours de puzzle l'an passé et un loto bingo, cette chasse au trésor sera la troisième animation Disney organisée à Haulchin, qui en passe de devenir un pays des merveilles dédié à l'oncle Walt.

Pour participer à la chasse au trésor, l'inscription préalable est obligatoire via le site internet du magasin https://www.aupaysdewalt.com/, ou par téléphone durant les heures d'ouverture (065.36.51.25).